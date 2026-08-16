Prețuri carburanți duminică, 16 august. Cât costă benzina și motorina la finalul săptămânii. Noile tarife din benzinării

Prețuri carburanți duminică, 16 august. Platforma Peco Online a publicat datele privind prețurile înregistrate la benzină și motorină în România în ziua de duminică, 16 august 2026. Potrivit informațiilor disponibile, cel mai mic preț pentru un litru de benzină era de 9,35 lei, în timp ce motorina putea fi cumpărată la cel mai mic preț cu 9,95 lei pe litru.

Cea mai ieftină benzină din țară era disponibilă la o stație PartenerRompetrol din municipiul Arad, județul Arad. Prețul era de 9,35 lei pe litru, iar stația se află pe strada Zimbrului, nr. 101B.

În cazul motorinei, cel mai mic preț identificat de Peco Online era de 9,95 lei pe litru. Acesta era înregistrat la o stație Socar din municipiul Suceava, județul Suceava, situată pe Calea Unirii, nr. 35.

Peco Online a prezentat și cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL din principalele orașe ale țării, clasamentul fiind realizat pentru primele cinci orașe după numărul de locuitori.

În București, cel mai mic preț la benzină era de 9,51 lei pe litru, în timp ce motorina costa cel puțin 9,99 lei pe litru. GPL-ul putea fi găsit la un preț minim de 4,57 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, benzina avea un preț minim de 9,51 lei pe litru, motorina costa 9,99 lei pe litru, iar GPL-ul era disponibil de la 4,59 lei pe litru.

La Timișoara, cel mai mic preț pentru benzină era de 9,48 lei pe litru, iar motorina costa minimum 9,95 lei pe litru. Pentru GPL, prețul minim era de 4,61 lei pe litru.

În Iași, benzina putea fi cumpărată cu cel puțin 9,51 lei pe litru, în timp ce motorina avea un preț minim de 9,99 lei pe litru. GPL-ul costa cel puțin 4,61 lei pe litru.

În Constanța, prețul minim pentru benzină era de 9,51 lei pe litru, iar motorina costa 9,99 lei pe litru. În cazul GPL-ului, cel mai mic preț era de 4,59 lei pe litru.

Valorile prezentate au caracter orientativ și pot varia în funcție de stația de alimentare, regiunea în care aceasta este amplasată și momentul actualizării datelor. Prin urmare, prețul afișat poate fi diferit la momentul alimentării, motiv pentru care este utilă verificarea tarifelor înainte de a ajunge la pompă, în special în perioadele în care prețurile carburanților se modifică frecvent.