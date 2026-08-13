Prețuri carburanți joi, 13 august. Cât plătesc șoferii pentru benzină și motorină. Lista celor mai mici tarife
SURSĂ FOTO: Dreamstime - Carburanți, benzină, motorină
Prețuri carburanți, joi, 13 august. Platforma Peco Online a publicat datele privind prețurile la carburanți valabile în ziua de joi, 13 august 2026. Informațiile arată unde se găsesc cele mai mici prețuri la benzină și motorină la nivel național, precum și cele mai reduse tarife pentru benzină, motorină și GPL în principalele orașe ale țării.
Prețuri carburanți joi, 13 august. Cât plătesc șoferii pentru benzină și motorină
Potrivit datelor publicate pentru 13 august 2026, cea mai ieftină benzină disponibilă în România costă 9,35 lei pe litru. Acest preț este afișat la o stație Rompetrol din municipiul Arad, județul Arad, situată pe Strada Zimbrului, nr. 101B.
În ceea ce privește motorina, cel mai mic preț din țară este de 10,63 lei pe litru. Tariful este disponibil la o stație Socar din Șimleu Silvaniei, județul Sălaj, aflată pe Strada Partizanilor, FN.
Peco Online a publicat și situația celor mai mici prețuri pentru benzină, motorină și GPL în principalele cinci orașe din România după numărul de locuitori.
În București, cel mai mic preț la benzină este de 9,51 lei pe litru, motorina poate fi cumpărată cu 10,67 lei pe litru, iar GPL-ul costă 4,57 lei pe litru.
La Cluj-Napoca, benzina este disponibilă de la 9,51 lei pe litru, motorina de la 10,67 lei pe litru, iar GPL-ul de la 4,59 lei pe litru.
În Timișoara sunt înregistrate unele dintre cele mai reduse prețuri dintre marile orașe: benzina costă 9,48 lei pe litru, motorina 10,63 lei pe litru, iar GPL-ul 4,61 lei pe litru.
La Iași, benzina este comercializată de la 9,51 lei pe litru, motorina de la 10,67 lei pe litru, iar GPL-ul de la 4,61 lei pe litru.
În Constanța, cel mai mic preț la benzină este de 9,51 lei pe litru, motorina costă 10,67 lei pe litru, iar GPL-ul este disponibil de la 4,59 lei pe litru.
|Categoria
|Detalii
|Cea mai ieftină benzină din România
|9,35 lei/litru – Rompetrol, Arad (Str. Zimbrului nr. 101B)
|Cea mai ieftină motorină din România
|10,63 lei/litru – Socar, Șimleu Silvaniei, Sălaj (Strada Partizanilor, FN)
|București
|Benzină: 9,51 lei ; Motorină: 10,67 lei ; GPL: 4,57 lei
|Cluj-Napoca
|Benzină: 9,51 lei ; Motorină: 10,67 lei ; GPL: 4,59 lei
|Timișoara
|Benzină: 9,48 lei ; Motorină: 10,63 lei ; GPL: 4,61 lei
|Iași
|Benzină: 9,51 lei ; Motorină: 10,67 lei ; GPL: 4,61 lei
|Constanța
|Benzină: 9,51 lei ; Motorină: 10,67 lei ; GPL: 4,59 lei
Cea mai ieftină benzină a crescut cu 6 bani pe litru, iar cea mai ieftină motorină cu 18 bani pe litru
Prețurile afișate au caracter orientativ și pot varia în funcție de stația de alimentare, localitate și momentul în care sunt actualizate. De aceea, este recomandat ca șoferii să verifice tarifele înainte de alimentare, în special în perioadele în care prețurile carburanților se modifică frecvent.
|Categorie / Oraș
|12 august
|13 august
|Diferență
|Cea mai ieftină benzină din România
|9,29 lei
|9,35 lei
|+0,06 lei
|Cea mai ieftină motorină din România
|10,45 lei
|10,63 lei
|+0,18 lei
|București – benzină
|9,32 lei
|9,51 lei
|+0,19 lei
|București – motorină
|10,53 lei
|10,67 lei
|+0,14 lei
|București – GPL
|4,57 lei
|4,57 lei
|0,00 lei
|Cluj-Napoca – benzină
|9,42 lei
|9,51 lei
|+0,09 lei
|Cluj-Napoca – motorină
|10,53 lei
|10,67 lei
|+0,14 lei
|Cluj-Napoca – GPL
|4,59 lei
|4,59 lei
|0,00 lei
|Timișoara – benzină
|9,42 lei
|9,48 lei
|+0,06 lei
|Timișoara – motorină
|10,53 lei
|10,63 lei
|+0,10 lei
|Timișoara – GPL
|4,61 lei
|4,61 lei
|0,00 lei
|Iași – benzină
|9,42 lei
|9,51 lei
|+0,09 lei
|Iași – motorină
|10,53 lei
|10,67 lei
|+0,14 lei
|Iași – GPL
|4,61 lei
|4,61 lei
|0,00 lei
|Constanța – benzină
|9,42 lei
|9,51 lei
|+0,09 lei
|Constanța – motorină
|10,53 lei
|10,67 lei
|+0,14 lei
|Constanța – GPL
|4,59 lei
|4,59 lei
|0,00 lei
Cea mai ieftină benzină a crescut cu 6 bani pe litru, iar cea mai ieftină motorină cu 18 bani pe litru. În principalele orașe ale țării, benzina s-a scumpit cu 6-19 bani pe litru, motorina cu 10-14 bani pe litru, iar GPL-ul a rămas la același nivel.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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