Avalanșa coletelor din China nu se oprește. Ce sumă uriașă a încasat statul în doar cinci luni

Românii continuă să comande colete de pe platformele chinezești, în ciuda costurilor suplimentare și a problemelor semnalate în privința produselor primite. Prețurile reduse rămân principalul argument pentru cumpărători, chiar dacă marfa livrată nu corespunde întotdeauna imaginilor sau descrierilor de pe internet. În primele cinci luni ale anului, statul a încasat 53 de milioane de euro numai din taxa de 25 de lei aplicată anumitor trimiteri cu o valoare mai mică de 150 de euro.

Coletele comandate de români de pe platformele chinezești continuă să ajungă în număr mare în țară, în condițiile în care prețurile reduse mențin interesul pentru acest tip de comerț online. Oferta cuprinde de la haine și accesorii până la electronice și produse pentru locuință, multe dintre acestea fiind promovate la prețuri de numai câțiva lei.

Costul redus nu garantează însă că produsul primit va corespunde celui prezentat pe platformă. Potrivit Observator, cumpărătorii reclamă inclusiv diferențe de calitate, culoare sau croială între articolele comandate și cele care ajung efectiv la destinație.

O persoană care a trecut în repetate rânduri prin astfel de situații a descris diferențele constatate după primirea comenzilor.

„Mi s-a întâmplat de foarte multe ori acest lucru. Să nu fie aceeaşi calitate, adică să arate într-un fel pe internet, iar în momentul în care mi-a ajuns comanda să fie total altceva”, a povestit o persoană.

Experiențele negative nu au eliminat însă principalul avantaj al platformelor chinezești. Pentru 84% dintre români, prețul mic continuă să aibă o importanță decisivă în alegerea produselor, astfel că ofertele avantajoase pot cântări mai mult decât riscul unei achiziții nereușite.

Diferențele dintre fotografiile de prezentare și produsele livrate apar și în cazul articolelor vestimentare. „Mi-am luat doar o dată haine. Îmi plăcea cum arăta în poze şi în realitate nu avea nicio treabă cu produsul din poză”, a precizat o altă persoană.

Problemele raportate în cazul cumpărăturilor online nu se limitează la calitatea produselor, deoarece ofertele foarte atractive pot proveni și de la comercianți dificil de identificat sau pot ascunde tentative de înșelătorie. Din acest motiv, autoritățile recomandă verificarea vânzătorului înainte de efectuarea plății.

Președintele ANPC, Csaba Bekesi, atrage atenția asupra diferențelor dintre verificările care pot fi făcute într-un magazin fizic și cele necesare în mediul online.

„Într-un magazin putem vedea produsele, sunt expuse, avem dovezi, avem persoana. În online putem să facem o publicitate foarte rapidă, facem un bling-bling și toată lumea poate achiesa la aceasta. Poți să fii atent câteva minute și să faci niște check-uri și să vezi dacă într-adevăr comerciantul respectiv este adevărat sau nu”, a declarat Csaba Bekesi, preşedinte ANPC.

Datele privind experiențele cumpărătorilor indică mai multe categorii de probleme. Astfel, 35% dintre respondenți afirmă că produsele primite au fost sub nivelul așteptărilor, 18% au constatat diferențe față de fotografiile sau descrierile publicate online, iar 17% au întâmpinat dificultăți legate de mărimile articolelor comandate.

Experții în retail recomandă, în același timp, prudență atunci când diferența de preț față de ofertele obișnuite este foarte mare.

„Foarte important e să înţelegem că dacă o ofertă e prea bună să fie adevărată, nu e adevărată. Decizia de cumpărare nu trebuie s-o luăm doar bazată pe preţ, pe de o parte bazată pe nevoie”, a explicat un specialist în retail.

Volumul comenzilor a rămas ridicat chiar și după introducerea taxei de 25 de lei pentru anumite colete cu o valoare mai mică de 150 de euro. În primele cinci luni ale anului, această taxă a generat încasări de 53 de milioane de euro pentru stat.

Suma indică amploarea fluxului de cumpărături provenite de pe platformele asiatice, în condițiile în care costul suplimentar nu a determinat o oprire a comenzilor. Pentru numeroși cumpărători, diferența dintre prețurile practicate pe aceste platforme și cele întâlnite în alte magazine continuă să compenseze taxa suplimentară.

Modul în care este expediată marfa este esențial pentru stabilirea taxei de 25 de lei, astfel că locul din care pleacă efectiv coletul poate modifica suma finală plătită de cumpărător. Pentru coletele trimise direct din China se aplică taxa, în timp ce produsele aflate deja într-un depozit din Uniunea Europeană sunt livrate în cadrul pieței comunitare, iar taxa respectivă nu mai este percepută.

Mecanismul urmărește să încurajeze comercianții asiatici să își introducă produsele pe piață prin structuri aflate în Uniunea Europeană. În acest mod, operatorii economici pot fi identificați și controlați mai ușor, iar activitatea lor poate fi supusă regulilor aplicabile comerțului comunitar.

Un specialist în retail a explicat obiectivul urmărit prin această măsură.

„Obiectivul taxei respective e de a aduce comercianţii respectivi pe teritoriul Uniunii Europene, astfel încât să importe produsele, să poată fi uşor identificabili, uşor controlabili, efectiv să contribuie la bunăstarea comerţului din UE”, a explicat specialistul în retail.

Dimensiunea comerțului online cu produse expediate din China este reflectată și de volumul procesat de firmele de curierat, care gestionează zilnic mii de trimiteri provenite din această țară. Numărul coletelor rămâne foarte ridicat în pofida taxelor suplimentare și a problemelor semnalate de o parte dintre cumpărători.

O singură companie de curierat primește aproximativ 15.000 de pachete din China în fiecare zi. La nivelul unei luni, volumul ajunge la aproximativ 350.000 de colete.