Eurostat a publicat noile date despre pompierii profesioniști din UE. Grecia, Croația și Portugalia conduc clasamentul după ponderea în ocuparea forței de muncă

Oficiul European pentru Statistică (Eurostat) a publicat noi date privind numărul pompierilor profesioniști din Uniunea Europeană și ponderea acestora în totalul ocupării forței de muncă.

În anul 2025, în Uniunea Europeană erau înregistrați 372.400 de pompieri profesioniști. Aceștia reprezentau 0,18% din totalul persoanelor ocupate în statele membre ale UE, potrivit datelor publicate de Eurostat.

Datele Eurostat arată că serviciile de pompieri se bazează într-o proporție mai mare pe personal tânăr comparativ cu ansamblul pieței muncii. Astfel, 74,7% dintre pompierii profesioniști angajați aveau vârsta sub 50 de ani, în timp ce în totalul ocupării forței de muncă din Uniunea Europeană ponderea persoanelor sub 50 de ani era de 64,4%.

Dintre cele 22 de țări pentru care au fost disponibile date, Grecia a înregistrat cea mai mare pondere a pompierilor în totalul ocupării forței de muncă, cu 0,47%. Aceasta a fost urmată de Croația, cu 0,43%, și Portugalia, cu 0,33%.

La polul opus s-au aflat Țările de Jos, unde pompierii profesioniști reprezentau doar 0,05% din totalul persoanelor ocupate, Austria, cu 0,07%, și Suedia, cu 0,10%.

Eurostat precizează că pompierii sunt încadrați în grupa ocupațională 5411 – Pompieri, conform Clasificării Internaționale Standard a Ocupațiilor (ISCO-08). În această categorie intră personalul profesionist care previne, combate și stinge incendiile, intervine în alte situații de urgență, protejează vieți și bunuri și desfășoară operațiuni de salvare.

Activitatea acestor angajați include răspunsul la alarme de incendiu și alte solicitări de intervenție, precum accidente rutiere și industriale, amenințări cu bombă și alte situații de urgență, controlul și stingerea incendiilor folosind echipamente manuale și mecanizate și substanțe de stingere, intervenții la incendii speciale și utilizarea echipamentelor specifice în unități industriale, salvarea persoanelor din clădiri în flăcări, de la locurile accidentelor sau din alte situații periculoase, prevenirea sau limitarea răspândirii substanțelor periculoase în cazul incendiilor sau accidentelor și informarea publicului cu privire la prevenirea incendiilor.

Categoria statistică utilizată de Eurostat nu include pompierii voluntari.

Instituția europeană menționează că pentru Danemarca, Irlanda, Luxemburg, Malta și Slovenia datele nu sunt prezentate din cauza unui nivel foarte scăzut de fiabilitate. De asemenea, pentru Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Croația, Austria, Finlanda, Slovacia și Suedia, datele sunt considerate de fiabilitate redusă.