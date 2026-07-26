Mesaj de mulțumire transmis de Emmanuel Macron către România. Președintele Franței a apreciat intervenția pompierilor: Aceasta este Europa

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis un mesaj de recunoșștință României și celorlalte state europene care au trimis echipe și mijloace de intervenție pentru sprijinirea autorităților franceze în combaterea incendiilor de vegetație.

Într-un mesaj publicat sâmbătă pe platforma X, liderul de la Élysée a subliniat că Franța traversează o perioadă dificilă din cauza incendiilor de vegetație, dar a evidențiat mobilizarea autorităților și solidaritatea manifestată atât la nivel național, cât și european.

În mesajul său, Emmanuel Macron a adresat mulțumiri României, Croației, Germaniei, Portugaliei, Suediei, Elveției, Republicii Cehe și Slovaciei pentru sprijinul oferit în operațiunile de stingere a incendiilor.

Președintele francez a arătat că acest ajutor demonstrează solidaritatea europeană în momente dificile și a evidențiat contribuția echipelor venite din statele partenere.

„Mulțumesc României, Croației, Germaniei, Portugaliei, Suediei, Elveției, Republicii Cehe și Slovaciei pentru sprijinul lor prețios. Aceasta este Europa. În momentele de încercare, ea dă viață solidarității pe care se întemeiază”, a scris Macron pe X.

Mesajul vine în contextul în care pompieri români participă, alături de echipe din alte țări europene, la intervențiile pentru limitarea incendiilor de vegetație care afectează sudul și sud-vestul Franței.

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Dans ces heures où les flammes éprouvent durement notre pays, la France révèle ce qu’elle est : un peuple uni, qui se serre les coudes. Merci à nos sapeurs-pompiers, à nos militaires, aux forces de sécurité civile, à nos gendarmes et policiers, ainsi qu’aux agriculteurs… pic.twitter.com/DFzPt8vSYM — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 25, 2026

Emmanuel Macron a anunțat că autoritățile franceze au mobilizat toate mijloacele civile și militare disponibile pentru combaterea incendiilor.

Printre resursele utilizate se numără aeronave Canadair, avioane Dash, elicoptere specializate în stingerea incendiilor și efective suplimentare de intervenție sosite din întreaga Franță.

Președintele francez a precizat, de asemenea, că pentru prima dată un avion militar de transport A400M este folosit pentru a sprijini operațiunile de intervenție împotriva incendiilor, apreciind această decizie drept un exemplu al capacității de adaptare a armatei franceze.

Potrivit lui Emmanuel Macron, incendiile au provocat pagube importante în mai multe regiuni ale Franței. Printre zonele afectate se numără Gironde și Landes, în sudul țării, departamentele Var, Hautes-Alpes și Haute-Corse, precum și regiunea Occitania, în special zona Pyrénées-Orientales.

Liderul francez a arătat că mii de hectare au fost devastate de flăcări, numeroase locuințe au fost distruse, activitățile economice au fost întrerupte, iar viețile multor persoane au fost grav afectate.

Președintele Franței a transmis că autoritățile vor continua să acorde sprijin comunităților afectate de incendii și că statul va rămâne implicat în procesul de refacere a zonelor afectate pe termen lung.

Mesajul său subliniază angajamentul autorităților franceze de a reconstrui și repara pagubele produse de incendiile de vegetație și de a sprijini populația atât timp cât va fi necesar.