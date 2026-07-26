Vârstnicii care pot primi 2.000 de lei. Cine beneficiază de acest premiu și cum se depune cererea

Persoanele care au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca și împlinesc venerabila vârstă de 100 de ani pot beneficia de o diplomă aniversară și de un premiu în valoare de 2.000 de lei, acordate de Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca. Sprijinul nu este acordat automat, ci în baza unei cereri depuse de beneficiar sau de reprezentantul acestuia, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 242/2021.

Subiectul a fost readus în atenția publicului de primarul Emil Boc, care a participat la aniversarea unui clujean ce a împlinit 100 de ani și căruia i-a înmânat diploma aniversară și premiul simbolic oferit de administrația locală.

Primarul Clujului a povestit că întâlnirea cu centenarul a fost un prilej de a afla detalii despre parcursul său de viață și despre cariera construită prin muncă și disciplină.

„Comunitățile sunt cu adevărat bogate atunci când îi pot sărbători pe cei care au trăit un secol. Astăzi am avut privilegiul de a celebra 100 de ani de viață, de înțelepciune și de demnitate. Am stat de vorbă despre viață, despre muncă și despre drumul parcurs de-a lungul anilor. Ne-a povestit că și-a început activitatea ca ucenic și a ajuns până la gradul de colonel, un parcurs impresionant, construit cu rigoare, fără excese, cu disciplină și multă muncă. I-am transmis, în numele clujenilor, cele mai sincere felicitări, multă sănătate, liniște și întreaga noastră apreciere. O comunitate este mai puternică atunci când își respectă seniorii, învață din experiența lor și păstrează vie legătura dintre generații. În semn de prețuire și respect, în numele Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca i-am oferit o diplomă aniversară și premiul simbolic în valoare de 2.000 de lei”, a transmis Emil Boc.

Primăria Cluj-Napoca precizează că toate persoanele care au domiciliul în municipiu și au împlinit vârsta de 100 de ani pot beneficia de această formă de recunoaștere, cu condiția să depună o cerere.

Potrivit administrației locale, solicitarea poate fi transmisă:

online, prin registratura electronică a Primăriei Cluj-Napoca;

fizic, la Centrul de Informare pentru Cetățeni, situat pe Calea Moților nr. 5, sau la primăriile de cartier.

Într-o informare publicată de Primăria Cluj-Napoca se arată:

„Persoanele care au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca și au împlinit venerabila vârstă de 100 de ani pot beneficia de această recunoaștere din partea Primăriei Cluj-Napoca, în baza unei cereri. Cererea se poate depune: online, prin registratura electronică;

fizic, la Centrul de Informare pentru Cetățeni, Calea Moților nr. 5. Prin acest demers, comunitatea își exprimă respectul și aprecierea față de seniorii care au atins frumoasa vârstă de un secol.”

Condițiile de acordare a premiului sunt stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 242/2021. Potrivit regulamentului, premiul este acordat persoanelor care au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca, au împlinit vârsta de 100 de ani și depun cererea necesară pentru acordarea acestei distincții. Inițiativa are rolul de a evidenția respectul comunității față de seniorii care au atins această vârstă remarcabilă și de a le recunoaște contribuția de-a lungul vieții.