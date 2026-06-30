Tinerii ar putea plăti un avans mai mic prin Noua Casă. Un proiect reduce pragul la 5% pentru locuințe de până la 140.000 de euro
SURSA FOTO: Dreamstime - Piața imobiliară
Tinerii care vor să își cumpere o locuință prin Programul Noua Casă ar putea beneficia de condiții mai avantajoase. Un proiect de lege propune reducerea avansului minim de la 15% la 5% pentru persoanele sub 35 de ani, inclusiv pentru locuințele cu valori de până la 140.000 de euro.
Tinerii sub 35 de ani ar putea beneficia de un avans de doar 5% pentru locuințe mai scumpe
Un proiect de lege prevede modificarea Programului Noua Casă, astfel încât persoanele care nu au împlinit vârsta de 35 de ani să poată achita un avans minim de 5% și pentru locuințele cu valori cuprinse între 70.001 și 140.000 de euro.
În prezent, legislația stabilește două praguri de finanțare. Pentru locuințele cu o valoare de până la 70.000 de euro este necesar un avans minim de 5%, iar pentru cele cu valori între 70.001 și 140.000 de euro beneficiarii trebuie să achite un avans de cel puțin 15%.
Potrivit inițiatorilor, modificarea este necesară deoarece evoluția pieței imobiliare a făcut ca majoritatea cumpărătorilor din marile orașe să depășească deja pragul de 70.000 de euro.
Creșterea prețurilor locuințelor a făcut ca avansul de 15% să devină regula
Autorii proiectului arată că ultimul trimestru din 2025 și primul trimestru din 2026 au fost caracterizați de o reducere a ofertei de locuințe cu aproximativ 18%, în timp ce prețurile au crescut cu peste 15%. În același timp, au fost introduse noi presiuni fiscale, prin majorarea TVA, creșterea impozitelor pe proprietate și taxarea suplimentară a chiriilor.
În aceste condiții, pragul de 15% pentru avans nu mai reprezintă o situație excepțională, ci una obișnuită pentru cei care doresc să cumpere o locuință.
Datele prezentate în proiect arată că valoarea medie a creditelor ipotecare depășește echivalentul a 70.000 de euro în toate marile centre urbane. Astfel, creditul mediu este de 462.179 de lei în Cluj-Napoca, 435.405 lei în Iași, 432.395 lei în București, 422.621 lei în Constanța, 383.245 lei în Timișoara și 378.125 lei în Brașov.
La un curs de aproximativ 5,25 lei pentru un euro, pragul de 70.000 de euro înseamnă circa 367.500 de lei, valoare deja depășită de media creditelor acordate în aceste orașe.
Diferența dintre un avans de 5% și unul de 15% poate ajunge la aproximativ 14.000 de euro
Inițiatorii susțin că principala dificultate pentru tinerii aflați la începutul carierei nu este rata lunară, ci suma necesară pentru avansul inițial.
Pentru o locuință în valoare de 140.000 de euro, un avans de 15% înseamnă aproximativ 21.000 de euro, în timp ce un avans de 5% ar fi de aproximativ 7.000 de euro. Diferența de circa 14.000 de euro poate face imposibilă achiziția unei locuințe pentru mulți tineri care nu au economii suficiente.
Proiectul stabilește că persoanele care nu au împlinit 35 de ani la data semnării promisiunii bilaterale de vânzare vor putea opta pentru un avans minim de 5% pe întreg intervalul de finanțare al Programului Noua Casă, respectiv pentru locuințe cu valori de până la 140.000 de euro.
Inițiatorii spun că măsura ar sprijini piața imobiliară fără costuri suplimentare pentru stat
Potrivit autorilor proiectului, reducerea avansului ar putea debloca cererea din partea tinerilor și ar susține tranzacțiile imobiliare, sectorul construcțiilor și activitatea de creditare.
Aceștia susțin că măsura nu generează un impact negativ asupra bugetului de stat, deoarece nu modifică plafonul anual de garantare al Programului Noua Casă și nici procentul maxim al garanției oferite de stat.
Plafonul anual de garantare rămâne de 500 de milioane de lei în 2026, iar avansul continuă să fie suportat integral de beneficiar. Celelalte condiții și obligații prevăzute de program rămân neschimbate.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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