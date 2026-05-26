Programul „Noua casă” pierde teren în fața creditelor standard. Locuințele s-au scumpit, dar condițiile au rămas aproape neschimbate

Programul „Noua casă”, pentru care statul a alocat în 2026 garanții de 500 de milioane de lei, ajunge să fie tot mai puțin accesibil pentru tinerii care vor să cumpere o locuință. Deși criteriile programului au rămas aproape neschimbate, creșterea accelerată a prețurilor din piața imobiliară reduce drastic numărul apartamentelor care se încadrează în plafonul impus. În paralel, băncile au început să ofere credite ipotecare standard cu dobânzi mai atractive decât cele din programul susținut de stat. Datele oficiale arată că interesul pentru „Noua casă” s-a prăbușit și în 2025, când a fost utilizată doar o mică parte din bugetul disponibil.

Programul „Noua casă” păstrează principalul avantaj din anii anteriori, respectiv avansul redus de 5%. Totuși, această facilitate se aplică exclusiv creditelor de cel mult 70.000 de euro, plafon care nu mai corespunde realității actuale din piața rezidențială, în special în marile orașe.

Creșterea constantă a prețurilor pe metru pătrat face ca inclusiv garsonierele mici să depășească suma maximă pentru care se poate obține avansul minim. Situația este și mai complicată în cazul locuințelor noi, unde valorile sunt semnificativ mai mari față de media generală a pieței.

„Dacă ne raportăm la piața din București, în prezent media de piață a prețurilor pe metru pătrat o regăsim undeva în jur de 2.300 de euro. Dacă ne ducem cu gândul spre zona de rezidențial nou, care s-ar lega cumva de «Noua casă», prețurile se duc și mai mult de-atât. Avem o medie de 2.600-2.700 de euro”, spune Mădălina Angheloiu, purtător de cuvânt al Asociației Profesionale a Agenților Imobiliari din România (APAIR).

Calculele din piață arată că, la aceste valori, chiar și o garsonieră de aproximativ 35 de metri pătrați poate depăși plafonul de 70.000 de euro. În plus, tot mai mulți tineri spun că nu mai caută locuințe mici, ci apartamente sau case care să le permită stabilitate pe termen lung și spațiu pentru familie.

„Aș vrea să-mi iau direct casă cu mai multe camere, ca să am spațiu pentru copii, pentru activități și așa mai departe, ca să nu trebuiască mai încolo să fac alt credit. Eu aș vrea undeva la 250.000 de euro”.

Pe lângă problema plafonului, programul „Noua casă” începe să piardă teren și din cauza costurilor de finanțare. În ultimii ani, băncile au venit cu oferte de credite ipotecare standard care includ dobânzi fixe mai mici decât cele practicate în cadrul programului garantat de stat.

Diferențele de cost devin vizibile încă din primii ani de rambursare, iar mulți clienți preferă stabilitatea unei dobânzi fixe în locul unei formule variabile, asociate programului „Noua casă”, scrie digi24.

„Creditul «Prima casă», cu dobândă variabilă, care ar fi în jurul a 7,58% versus un credit ipotecar standard cu dobândă de 4,99% și după perioada de dobândă fixă de 1,9%, care este sub marja de «Prima casă», diferența de rată pentru primii 3 ani ar fi de 508 lei, iar după această perioadă ar fi undeva în jurul a 64 de lei pe lună”, spune Dragoș Macarin, broker de credite.

Tot mai mulți cumpărători aleg astfel varianta clasică de finanțare, chiar dacă aceasta presupune un avans mai mare. Principalul argument este predictibilitatea ratelor și posibilitatea de a accesa sume mai ridicate pentru locuințe mai spațioase.

Marina, una dintre persoanele care au ales această variantă, spune că a preferat un credit ipotecar standard, cu avans de 15%, în locul finanțării prin programul susținut de stat.

„La «Prima casă» știu că poate să crească. Am făcut credit pe 10 ani, cu rată fixă pe 5 ani, și am rata de 17 milioane (1.700 RON – n.red.) pe lună”.

Scăderea interesului pentru „Noua casă” se vede și în cifrele oficiale privind utilizarea programului. În 2025, doar o mică parte din plafonul disponibil a fost folosită, ceea ce confirmă dificultățile tot mai mari întâmpinate de beneficiari.

Fondul Național de Garantare arată că numărul creditelor acordate anul trecut a fost extrem de redus comparativ cu anii anteriori și cu perioada de vârf a programului.

„Au fost exact 35 de milioane de lei valoarea totală a sumei acordate, din care valoarea garanției acordate de către noi a fost de 30.841.000. Asta înseamnă puțin peste 110 credite acordate pe parcursul anului trecut. Asta, comparativ cu 340.000 de credite acordate în ultimii 17 ani de când funcționează acest program «Noua casă»”, a afirmat Cătălin Leonte, directorul Fondului Național de Garantare.

În ciuda rezultatelor slabe, Guvernul a decis să mențină în 2026 același plafon de garantare ca în anul precedent. Bugetul alocat programului „Noua casă” rămâne astfel la 500 de milioane de lei, identic cu cel din 2025.

Situația programului „Noua casă” în 2026: