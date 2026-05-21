Programul „Noua Casă” 2026. Mecanismul programului este susținut de stat prin garanții acordate instituțiilor bancare, ceea ce reduce riscul de credit și permite condiții de finanțare mai accesibile pentru cumpărători.

Programul se adresează exclusiv persoanelor fizice care îndeplinesc criterii stricte de eligibilitate, stabilite la nivel guvernamental și aplicate prin bănci partenere.

Pot aplica:

persoanele care nu dețin nicio locuință în proprietate;

persoanele care dețin o singură locuință cu suprafață utilă mai mică de 50 mp;

familiile și tinerii aflați la prima achiziție prin credit garantat de stat.

Pe lângă criteriile de proprietate, băncile analizează și:

nivelul veniturilor declarate;

gradul de îndatorare;

istoricul de creditare (fără restanțe majore).

Creditul se acordă exclusiv în lei, iar locuința trebuie utilizată doar ca spațiu rezidențial.

Prin programul „Noua Casă 2026” pot fi achiziționate mai multe tipuri de imobile, cu condiția să fie finalizate legal și intabulate.

Sunt eligibile:

apartamente noi sau vechi;

case individuale;

locuințe finalizate și recepționate;

imobile cu cadastru și intabulare actualizate.

Programul nu finanțează construcții neterminate sau imobile fără documentație legală completă.

Tip locuință Valoare maximă Avans minim Garanție de stat Locuințe standard până la 70.000 euro 5% până la 50% din valoarea creditului Locuințe noi sau consolidate până la 140.000 euro 15% până la 60% din valoarea creditului

Componenta esențială a programului este garanția oferită de stat prin FNGCIMM.

Aceasta funcționează astfel:

banca acordă creditul ipotecar;

statul garantează o parte din împrumut;

riscul băncii este redus;

clientul beneficiază de avans mai mic.

În schimb, beneficiarul trebuie să respecte reguli contractuale, inclusiv restricții privind vânzarea locuinței într-o anumită perioadă fără acordul finanțatorului.

Procesul de accesare este standardizat și se desfășoară prin instituții bancare partenere.

Etapele principale:

alegerea locuinței; verificarea încadrării în program; preaprobarea creditului; depunerea dosarului complet; analiza bancară; transmiterea către FNGCIMM; aprobarea garanției; semnarea contractului de credit și vânzare-cumpărare.

Durata poate varia între câteva zile și câteva săptămâni, în funcție de bancă și complexitatea dosarului.

Solicitanții trebuie să pregătească un dosar complet, care include:

act de identitate;

dovada veniturilor;

antecontract de vânzare-cumpărare;

extras de carte funciară;

declarație pe propria răspundere privind proprietățile deținute.

Avantaje Limitări Avans redus comparativ cu creditele ipotecare standard Plafon de garantare limitat la nivel anual Acces la finanțare garantată de stat Criterii stricte de eligibilitate Facilitarea achiziției primei locuințe Restricții privind vânzarea locuinței Sprijin pentru tineri și familii Disponibilitate dependentă de bugetul programului

„Noua Casă 2026” rămâne un instrument financiar important pentru piața imobiliară din România, în special pentru persoanele aflate la prima achiziție. Deși plafonul de garantare este limitat, programul continuă să ofere acces mai facil la creditare, într-un context economic în care avansurile standard și prețurile locuințelor rămân ridicate.

Pentru o decizie corectă, este recomandată consultarea directă a unei bănci partenere și analiza atentă a condițiilor de creditare înainte de semnarea contractului.