Noile măsuri care vizează plățile în numerar sunt prevăzute în Regulamentul UE 2024/1624 privind combaterea spălării banilor, adoptat în 2024 ca parte a unui pachet legislativ mai amplu al Uniunii Europene.

Concret, firmele și profesioniștii nu vor mai putea accepta sau efectua plăți în numerar de 10.000 de euro sau mai mult în cadrul tranzacțiilor comerciale. Pentru sumele care depășesc acest prag vor trebui folosite metode de plată trasabile, precum transferurile bancare sau plata cu cardul.

Potrivit publicației The Portugal News, oficialii europeni susțin că obiectivul este introducerea unei limite comune în toate statele membre, pentru a elimina diferențele dintre legislațiile naționale și pentru a reduce posibilitatea folosirii numerarului în activități ilegale.

Bruxellesul consideră că tranzacțiile mari în numerar reprezintă una dintre cele mai ușoare metode de ascundere a banilor proveniți din activități ilegale, motiv pentru care urmărește creșterea trasabilității financiare la nivel european.

Noua limită vizează în special tranzacțiile comerciale în care sunt implicate firme sau profesioniști. Regulamentul precizează că orice achiziție de bunuri sau servicii cu valoare de minimum 10.000 de euro va trebui realizată printr-o metodă de plată care lasă o urmă financiară documentată.

În plus, Uniunea Europeană introduce și verificări suplimentare pentru tranzacțiile ocazionale în numerar cu valori cuprinse între 3.000 și 10.000 de euro. În anumite situații, va putea fi solicitată inclusiv verificarea identității persoanelor implicate.

Totuși, regulamentul nu interzice utilizarea numerarului în general și nu se aplică în același mod tranzacțiilor private între persoane fizice care nu au caracter profesional sau comercial.

Astfel, plățile cash între persoane fizice, realizate în afara unei activități economice, nu intră sub aceleași restricții prevăzute pentru companii și comercianți.

Regulamentul european stabilește un plafon maxim comun la nivelul Uniunii Europene, însă statele membre vor putea adopta reguli și mai restrictive dacă vor considera necesar.

Asta înseamnă că unele țări pot menține sau introduce limite mai mici pentru plățile în numerar.

Exemplul oferit de presa portugheză arată că Portugalia avea deja reguli mai stricte decât noul prag european, motiv pentru care impactul schimbării va fi mai redus în această țară.

Instituțiile europene susțin că introducerea unui plafon comun urmărește inclusiv combaterea evaziunii fiscale, a crimei organizate și a finanțării terorismului.

Deși regulamentul a fost adoptat oficial și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în iunie 2024, prevederile privind plafonarea tranzacțiilor cash nu intră imediat în vigoare.

Potrivit regulamentului european, noile reguli vor deveni aplicabile începând cu 10 iulie 2027.

Până atunci, statele membre și companiile vor avea timp să adapteze procedurile interne și sistemele de plată la noile cerințe europene privind trasabilitatea tranzacțiilor comerciale de mare valoare.