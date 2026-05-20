Camera Deputaților a adoptat, în calitate de for decizional, proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr. 128/2024 privind modificarea și completarea Codului fiscal și a altor acte normative, care vizează, printre altele, sistemul RO e-Factura. Proiectul aduce schimbări importante atât în zona fiscală, cât și în cea a digitalizării relației dintre contribuabili și ANAF.

Una dintre cele mai importante modificări vizează agricultorii persoane fizice care aplică regimul special pentru agricultori. Potrivit noilor prevederi, aceștia vor fi exceptați de la obligația utilizării sistemului național RO e-Factura.

În document se explică faptul că agricultorii folosesc deja carnete de comercializare, iar acestea conțin informațiile necesare pentru identificarea tranzacțiilor și permit trasabilitatea operațiunilor comerciale. Din acest motiv, autoritățile consideră că impunerea suplimentară a utilizării sistemului electronic nu mai este necesară.

Deputatul PSD Ionel Ciunt a declarat că măsura reprezintă un sprijin important pentru agricultorii persoane fizice și pentru gospodăriile de subzistență din mediul rural. La rândul său, deputatul PNL Adrian Cozma a susținut că fermierii trebuie ajutați să se concentreze pe activitatea agricolă și nu pe proceduri birocratice.

Actul normativ introduce și sistemul e-DU, adică declarația unică inteligentă precompletată de ANAF pentru persoanele care obțin venituri extrasalariale.

Concret, începând cu veniturile aferente anului 2025, Fiscul va transmite contribuabililor formulare completate automat cu datele pe care instituția le deține deja. Aceste informații vor include veniturile realizate, impozitul datorat, contribuțiile sociale estimate și baza de calcul aferentă.

Scopul măsurii este reducerea erorilor și simplificarea procedurilor fiscale pentru persoanele fizice.

Totodată, legea stabilește și reguli noi pentru situațiile în care beneficiarii persoane fizice nu se identifică prin cod fiscal în relația cu furnizorii. În aceste cazuri, facturile vor fi considerate emise în relația B2C. Dacă beneficiarul nu furnizează un cod fiscal, factura va fi emisă folosind un cod format din 13 cifre de zero.

Noile prevederi mai stabilesc că institutele și centrele culturale străine care funcționează în România în baza unor acorduri interguvernamentale nu vor avea obligația utilizării sistemului RO e-Factura pentru livrările de bunuri și prestările de servicii.

De asemenea, operatorii economici care livrează bunuri sau servicii către persoane fizice rezidente în state membre UE sau SEE nu vor avea obligația transmiterii facturilor prin sistemul electronic, cu excepția situațiilor în care beneficiarii sunt înscriși în Registrul RO e-Factura opțional.

Legea adoptată de Camera Deputaților mai include și prevederi privind suporturile electronice acordate persoanelor vulnerabile, dar și posibilitatea organizării unor centre specializate pentru tratarea dependențelor în spitale publice sau private.

Actul normativ urmează să fie transmis pentru promulgare.