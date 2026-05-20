Viceprim-ministrul Tánczos Barna, care ocupă în prezent și funcția de ministru interimar al Agriculturii, a anunțat că Executivul analizează posibilitatea continuării măsurii de limitare a adaosului comercial pentru alimentele de bază și după 30 iunie. Potrivit oficialului, menținerea plafonării ar putea fi justificată de presiunea inflaționistă ridicată și de necesitatea protejării puterii de cumpărare a populației.

„Cred că este nevoie de o prelungire după 30 iunie”, a declarat ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, miercuri, într-o conferinţă de presă.

Acesta a subliniat că, din punct de vedere economic, intervențiile statului în piață nu reprezintă o soluție preferată în mod normal, însă contextul actual obligă autoritățile să ia în calcul măsuri excepționale pentru limitarea efectelor scumpirilor asupra consumatorilor.

Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că rata anuală a inflației a ajuns în aprilie 2026 la 10,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Totodată, de la începutul anului și până în aprilie, inflația cumulată a fost de 3,1%.

La sfârșitul lunii martie, Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, modificarea și completarea OUG nr. 67/2023, act normativ prin care aplicarea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază a fost extinsă până la 30 iunie 2026.

Executivul susține că măsura urmărește să mențină accesul populației la produse esențiale la prețuri considerate rezonabile și să reducă impactul creșterilor de preț din lanțul agroalimentar.

Ordonanța adoptată în 2023 a introdus un mecanism temporar de limitare a adaosurilor comerciale practicate pe întreg lanțul alimentar, în încercarea de a tempera majorările accelerate ale prețurilor la produsele agricole și alimentare.

Plafonarea a fost aplicată inițial în iulie 2023, pentru o perioadă de 90 de zile, însă ulterior termenul a fost extins succesiv de mai multe ori. Conform regulilor actuale, procesatorii pot aplica un adaos comercial de cel mult 20% peste costul de producție, aceeași limită fiind valabilă și pentru comercianții din retail și segmentul cash & carry.

În paralel cu discuțiile privind plafonarea prețurilor la alimente, Tánczos Barna a anunțat că autoritățile pregătesc măsuri de sprijin pentru agricultori, în condițiile în care costurile cu îngrășămintele au crescut puternic, iar aprovizionarea cu fertilizanți a devenit dificilă.

Oficialul a explicat că problema depășește granițele României și afectează întreaga piață europeană. Situația urmează să fie analizată săptămâna viitoare în cadrul reuniunii Consiliului Agricultură și Pescuit de la Bruxelles.

„Comisia Europeană a anunțat ieri încă un plan de acțiune pentru îngrășăminte. E un plan de acțiune prezentat în Parlament. Săptămâna viitoare, marți la Consiliu, vom avea o discuție pe această temă și aici am început să lucrăm la un sprijin imediat care să ajute fermierii în această situație critică aproape la nivel european, nu doar în România”, a declarat Tanczos Barna.

Ministrul interimar a precizat că dificultățile nu țin doar de nivelul ridicat al prețurilor, ci și de disponibilitatea cantităților necesare pentru campania agricolă de primăvară.

„Avem o situație critică în ceea ce privește prețul îngrășămintelor, cantitățile disponibile și posibilitatea sau imposibilitatea de a le folosi în timpul lucrărilor de primăvară”, a spus acesta.

Tánczos Barna a oferit și detalii despre evoluția prețurilor din sectorul fertilizanților, arătând că scumpirile sunt consistente pentru principalele categorii de îngrășăminte utilizate în agricultură.

„Știm că în sectorul de îngrășăminte fertilizante avem o creștere substanțială de preț. La azot creșterea este de peste 100 de euro pe tonă, peste 57 de euro pe tonă la fosfor. Deci este o situație destul de complicată”, a declarat Tanczos Barna.

Oficialul a atras atenția și asupra dependenței ridicate a României de importurile de îngrășăminte, precizând că producția internă acoperă în prezent doar o parte redusă din necesarul fermierilor.

„Știm de asemenea că producția autohtonă acoperă doar 9% din necesarul național. Aici înțelegerea parafată practic între Romgaz și proprietarii de la Azomureș va deschide noi oportunități și pentru fermierii din România”, a explicat acesta.

Ministrul a mai arătat că, în anumite situații, Comisia Europeană poate acorda sprijin financiar statelor membre pentru gestionarea unor astfel de crize din agricultură.

„În principiu, în cazul acesta, Comisia vine și cu bani și vine în sprijinul statelor membre cu fonduri accesibile pentru statul membru. În cazul cadrului temporal nu avem sume suplimentare de la Comisie, trebuie să ne descurcăm din bugetul național. Deci, în funcție de evoluția lucrurilor săptămâna aceasta și săptămâna viitoare, vom veni cu detalii și cu privire la planul de acțiune privind îngrășămintele”, a afirmat ministrul.