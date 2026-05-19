Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a transmis marți că a efectuat noi plăți către fermierii și organizațiile care au solicitat sprijin financiar pentru activitățile din sectorul de creștere a animalelor.

Plățile au fost realizate prin intermediul centrelor județene APIA și vizează cererile aferente serviciilor prestate în ultimele două trimestre ale anului trecut, dar și în prima lună a anului 2026.

”Suma plătită este de 15.685.401,75 lei și se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru solicitanții care au accesat această formă de ajutor de stat în conformitate cu prevederile OUG nr. 61/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, cu modificările și completările ulterioare”, se arată în comunicatul APIA.

Instituția precizează că ajutorul financiar este destinat activităților de ameliorare genetică a raselor și susținerii performanței în sectorul zootehnic.

Cum sunt împărțite plățile efectuate de APIA

Perioada vizată Tip sprijin Sursa finanțării Beneficiari Trimestrul III 2025 Ajutor de stat pentru ameliorare rase Bugetul de stat prin MADR Crescători de animale Trimestrul IV 2025 Ajutor de stat pentru ameliorare rase Bugetul de stat prin MADR Asociații și fermieri eligibili Ianuarie 2026 Servicii de ameliorare și evidență genetică Bugetul de stat prin MADR Sectorul zootehnic

Programul gestionat de APIA este destinat susținerii activităților de ameliorare genetică a animalelor, considerate esențiale pentru dezvoltarea fermelor și pentru creșterea productivității în agricultură.

Ajutorul acoperă o parte dintre costurile aferente serviciilor specializate utilizate în zootehnie, inclusiv:

întocmirea și menținerea registrelor genealogice;

evaluarea performanțelor productive ale animalelor;

selecția genetică;

controlul oficial al producției;

monitorizarea raselor și a liniilor genetice.

Prin aceste măsuri, autoritățile încearcă să crească performanța fermelor românești și să reducă decalajele față de alte state europene în ceea ce privește productivitatea și calitatea efectivelor.

Specialiștii din domeniul agricol susțin că ameliorarea genetică influențează direct producția de lapte, carne sau reproducția animalelor și poate reduce costurile fermierilor pe termen lung.

Fermierii care utilizează programe de selecție genetică pot obține:

Beneficiu Impact pentru fermieri Creșterea producției de lapte Venituri mai mari pentru exploatații Animale mai rezistente la boli Costuri veterinare mai mici Randament mai bun la reproducție Creșterea efectivelor Productivitate mai ridicată Competitivitate mai mare pe piață Calitate genetică superioară Posibilitate de export și dezvoltare

Experții din zootehnie avertizează însă că aceste programe presupun costuri ridicate și investiții constante, motiv pentru care sprijinul de stat este considerat esențial pentru multe exploatații agricole din România.

Plățile efectuate de APIA vin într-un moment dificil pentru sectorul agricol. În ultimii ani, crescătorii de animale au reclamat creșterea puternică a costurilor pentru:

furaje;

energie electrică;

combustibil;

medicamente și servicii veterinare;

transport;

forță de muncă.

În paralel, mulți fermieri spun că prețurile obținute pentru lapte și carne nu au crescut suficient pentru a acoperi cheltuielile din ferme.

Mai multe organizații din agricultură au avertizat în ultimele luni că fermele mici și medii sunt cele mai vulnerabile, mai ales în contextul concurenței de pe piața europeană și al importurilor tot mai mari.

APIA precizează că plățile au fost realizate în baza prevederilor OUG nr. 61/2023 privind instituirea schemei de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor.

Actul normativ stabilește condițiile în care fermierii și organizațiile acreditate pot beneficia de finanțare pentru activitățile de ameliorare și pentru serviciile dedicate gestionării registrelor genealogice.

Schema este finanțată de la bugetul de stat prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și are rolul de a sprijini competitivitatea fermelor românești într-un sector considerat strategic pentru economia agricolă.

În multe state europene, programele de ameliorare genetică sunt susținute de ani de zile prin scheme consistente de finanțare publică și prin investiții în digitalizarea fermelor și monitorizarea performanțelor animale.

Autoritățile române încearcă, prin aceste forme de sprijin, să accelereze modernizarea sectorului zootehnic și să crească eficiența fermelor locale.

Potrivit specialiștilor, investițiile în genetică și în calitatea efectivelor de animale pot influența pe termen lung producția agricolă, exporturile și stabilitatea alimentară.