Alexandru Nazare nu vrea să vadă proceduri complicate la ANAF. Marți, 19 mai 2026, ministrul interimar al Finanțelor a transmis public că digitalizarea în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) trebuie să aibă ca principal scop simplificarea procedurilor, nu complicarea acestora.

Acesta a anunțat o măsură extrem de importantă pentru reducerea birocrației inutile: eliminarea obligativității utilizării sistemului RO e-Factura pentru anumite categorii de contribuabili.

Deși s-a declarat un promotor ferm al digitalizării, pe care o consideră obligatorie și de nenegociat pentru combaterea evaziunii fiscale și modernizarea administrației, Nazare a subliniat că noile reguli trebuie introduse gradual și predictibil, fără a împovăra cetățenii corecți.

Totodată, ministrul a punctat că statul are datoria de a corecta rapid măsurile administrative care generează dificultăți nejustificate în practică.

Oficialul a explicat că decizia a fost luată în urma unui dialog continuu, derulat în ultimele luni, cu specialiști fiscali, reprezentanți ai societății civile și profesioniști din domeniile cultural, creativ și academic.

În urma analizării efectelor concrete pe care obligativitatea RO e-Factura le-ar fi avut asupra persoanelor fizice cu venituri din drepturi de autor sau alte activități mici, s-a concluzionat că măsura ar fi adus doar birocrație suplimentară și costuri inutile, fără beneficii reale în colectarea veniturilor bugetare.

Prin urmare, Alexandru Nazare a propus un amendament de simplificare, aprobat deja de membrii Comisiei de Buget-Finanțe din Camera Deputaților. Dacă inițiativa va fi adoptată final de Parlament, persoanele fizice care se identifică fiscal prin CNP nu vor mai fi obligate să folosească sistemul RO e-Factura, utilizarea acestuia devenind pur opțională.

Conform precizărilor făcute de Alexandru Nazare în postarea de pe pagina sa de Facebook, această modificare legislativă vizează în mod special autorii, traducătorii, artiștii, actorii, jurnaliștii și cercetătorii care obțin venituri din drepturi de autor și care nu sunt organizați ca PFA sau societăți comerciale.

De asemenea, de la această obligativitate fiscală vor fi exceptați agricultorii persoane fizice care aplică regimul special, persoanele care închiriază camere pe termen scurt prin platforme online, precum și institutele culturale străine care funcționează în România în baza unor acorduri internaționale.

În final, ministrul interimar a reiterat că digitalizarea și transparența rămân obiective esențiale pentru reducerea evaziunii, însă reformele trebuie adaptate realității economice și aplicate exclusiv acolo unde există un risc fiscal real, nu unde se generează obligații disproporționate pentru contribuabilii de bună-credință.

Element Cheie Detalii Oficiale (Sursa: Ministerul Finanțelor) Impact Practic / Statut Sursa și Data Anunțului Ministrul interimar Alexandru Nazare, Marți, 19 mai 2026 Comunicat oficial pe baza feedbackului din societate Modificarea Principală Eliminarea obligativității RO e-Factura pentru persoanele fizice identificate prin CNP Sistemul devine opțional pentru aceste categorii Categorii Exceptate • Autori, traducători, artiști, actori, muzicieni, cercetători, jurnaliști (venituri din drepturi de autor, fără PFA/societăți). • Agricultori persoane fizice (regim special). • Persoane care închiriază camere pe termen scurt (platforme online). • Institute/centre culturale străine (acorduri interguvernamentale). Scutire totală de la birocrația și costurile administrative suplimentare ale platformei Stadiul Legislativ Amendament propus de ministru și preluat/votat în Comisia de Buget-Finanțe din Camera Deputaților Urmează votul final în Parlament pentru adoptare și intrare în vigoare Obiectivul Măsurii Simplificarea regulilor fiscale, combaterea evaziunii targetat (acolo unde există risc real) Corectarea dezechilibrelor administrative fără a afecta contribuabilii de bună-credință

„Digitalizarea trebuie să simplifice, nu să complice. Anulăm obligativitatea utilizării E-factura acolo unde intervenea birocrație inutilă. Sunt unul dintre principalii promotori ai digitalizării ANAF – este obligatorie şi ne-negociabilă pentru combaterea evaziunii fiscale şi pentru construirea unei administrații fiscale moderne, transparente și eficiente. În același timp, introducerea de noi reguli trebuie făcută gradual, predictibil și fără a crea poveri administrative inutile celor care își declară corect veniturile. Iar atunci când statul introduce măsuri care generează efecte disproporționate sau dificultăți nejustificate în practică, tot statul are responsabilitatea de a asculta feedbackul din societate și de a corecta rapid și echilibrat acele prevederi care nu funcționează. În ultimele luni, am avut un dialog continuu cu profesioniști din domeniul cultural, creativ și academic, cu reprezentanți ai societății civile și cu specialiști fiscali. Am analizat efectele concrete pe care obligativitatea RO e-Factura le-ar fi avut pentru persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor și pentru alte activități de mică amploare. Concluzia a fost în mod clar aceea că obligativitatea utilizării sistemului ar fi însemnat în principal birocrație suplimentară și costuri administrative inutile, fără un beneficiu proporțional în combaterea evaziunii fiscale sau în eficientizarea colectării veniturilor la buget. De aceea, am propus un nou amendament pentru simplificarea regulilor RO e-Factura, care a fost preluat de membrii Comisiei de Buget-Finanțe din Camera Deputaților și votat ieri în Comisie. Practic, dacă amendamentul va fi adoptat, persoanele fizice care se identifică fiscal prin CNP nu vor mai fi obligate să folosească RO e-Factura, iar sistemul va rămâne opțional. Măsura îi vizează în special pe autori, traducători, artiști, actori, muzicieni, cercetători, jurnaliști și alte persoane care obțin venituri din drepturi de autor fără a funcționa ca PFA sau societăți comerciale. Totodată, sunt exceptați și agricultorii persoane fizice care aplică regimul special pentru agricultori, persoanele care obțin venituri din închirierea pe termen scurt a camerelor prin platforme de rezervări online, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în România în baza unor acorduri interguvernamentale. Digitalizarea ANAF și creșterea transparenței fiscale sunt obiective esențiale pentru modernizarea administrației și reducerea evaziunii fiscale. Însă reformele trebuie adaptate realității și aplicate acolo unde există un risc fiscal real, nu acolo unde generează obligații disproporționate pentru contribuabilii corecți. Iar rolul nostru este şi acela de a colecta feedbackul contribuabililor şi de a implementa corecții necesare acolo unde se impune, pentru a avea o legislație într-adevăr funcțională”, a transmis Alexandru Nazare marți, 19 mai 2026.

Potrivit unui comunicat oficial al Ministerului Finanțelor din urmă cu o zi, ministerul a susținut un amendament adoptat luni în Comisia de Buget-Finanțe din Camera Deputaților, care simplifică regulile de utilizare a sistemului RO e-Factura și reduce birocrația pentru persoanele fizice și anumite categorii de contribuabili. Amendamentul, care modifică Ordonanța de urgență nr.120/2021 privind sistemul național RO e-Factura, a fost preluat și susținut de toți membrii Comisiei.

Potrivit amendamentului, sunt exceptate de la obligația utilizării e-Factura persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor, activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care funcționează în România în baza unor acorduri interguvernamentale.

Principalele modificări propuse vizează:

eliminarea obligativității utilizării sistemului RO e-Factura pentru persoanele fizice care se identifică fiscal prin cod numeric personal (CNP), acestea urmând să poată utiliza sistemul doar opțional;

exceptarea de la obligația utilizării sistemului RO e-Factura pentru agricultorii persoane fizice care aplică regimul special pentru agricultori, având în vedere că aceștia utilizează deja carnete de comercializare care asigură trasabilitatea operațiunilor și conțin informațiile obligatorii din factură;

exceptarea institutelor și centrelor culturale ale altor state care activează în România în baza unor acorduri interguvernamentale, în contextul dificultăților tehnice și administrative generate de lipsa unui cod de identificare fiscală;

introducerea posibilității de radiere din registrele RO e-Factura pentru persoanele care nu mai au obligația sau nu mai doresc utilizarea sistemului.

