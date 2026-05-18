Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a obținut una dintre cele mai importante victorii juridice din ultimii ani în disputa cu Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). După un litigiu care durează din 2009, instanța a decis anularea unei părți importante din obligațiile fiscale stabilite de Fisc, inclusiv TVA și penalități de întârziere care, în timp, au depășit echivalentul a aproape 50 de milioane de euro.

Dosarul a devenit unul dintre cele mai cunoscute conflicte fiscale din România, în condițiile în care sumele calculate de autorități au dus la sechestru pe proprietăți, executări silite și procese care s-au întins pe aproape două decenii.

Judecătorii au admis cererea formulată de Robert Negoiță și au dispus anularea parțială a mai multor acte fiscale emise de ANAF încă din 2009.

Potrivit minutei instanței:

„Admite cererea de chemare în judecată. Anulează în parte decizia de soluţionare a contestaţiei nr. 334/17.11.2021, decizia de impunere nr. 867213/02.12.2009 şi raportul de inspecţie fiscală 867185/27.11.2009, respectiv în ceea ce priveşte suma de 105.429.067 lei (reprezentând TVA în cuantum de 70.880.548 lei şi majorări de întârziere TVA în cuantum de 34.548.519 lei). Ia act că reclamantul îşi rezervă dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea de exercitare a căii de atac urmând a fi depusă la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a de contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată astăzi, 18.05.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”.

Hotărârea a fost pronunțată luni, 18 mai 2026, și comunicată oficial prin grefa instanței.

Problemele fiscale ale lui Robert Negoiță au început în perioada boom-ului imobiliar din România, între anii 2006 și 2008, când actualul edil a construit și vândut sute de apartamente, în special în zona Popești-Leordeni.

ANAF a susținut că tranzacțiile imobiliare realizate de acesta nu aveau caracter ocazional, ci reprezentau activități economice desfășurate în mod continuu. Din acest motiv, Fiscul a considerat că Negoiță ar fi trebuit să achite TVA pentru vânzările efectuate ca persoană fizică.

Autoritățile fiscale au stabilit că numărul mare de apartamente tranzacționate depășea pragul legal și obliga contribuabilul la plata TVA, împreună cu penalități și accesorii fiscale.

Inițial, suma imputată era estimată la aproximativ 9,5 milioane de euro. Ulterior însă, odată cu acumularea penalităților și dobânzilor de întârziere, valoarea datoriei a crescut rapid la 27–28 de milioane de euro.

În anii următori, potrivit declarațiilor de avere și evidențelor fiscale, suma a continuat să crească și a depășit pragul de 50 de milioane de euro.

În octombrie 2009, ANAF a instituit sechestru pe averea lui Robert Negoiță pentru recuperarea sumelor considerate datorate statului.

Au fost vizate numeroase bunuri imobiliare:

apartamente;

vile;

terenuri;

sute de locuri de parcare;

proprietăți din ansamblul rezidențial Confort City din Popești-Leordeni.

La acel moment, valoarea creanței pentru care a fost instituit sechestrul era estimată la aproximativ 120 de milioane de lei, echivalentul a aproape 28 de milioane de euro.

Robert Negoiță a contestat măsurile în instanță, însă Curtea de Apel București a respins cererea de suspendare a sechestrului, iar măsurile impuse de Fisc au rămas în vigoare.

În anii care au urmat, autoritățile fiscale au trecut inclusiv la executări silite pentru recuperarea sumelor.

Dosarul lui Robert Negoiță a fost considerat de-a lungul timpului una dintre cele mai importante dispute fiscale privind TVA-ul aplicat tranzacțiilor imobiliare realizate de persoane fizice.

Cazul a devenit relevant și pentru alte controverse similare apărute după explozia pieței imobiliare din anii 2000, când autoritățile fiscale au început să verifice dezvoltatori imobiliari și persoane care realizaseră numeroase tranzacții fără să fie înregistrate ca plătitori de TVA.

În paralel, litigiul a avut și un impact major asupra imaginii publice și a situației patrimoniale a lui Robert Negoiță, în condițiile în care măsurile ANAF au afectat o parte importantă din averea acestuia.

Instanța a consemnat în mod expres faptul că Robert Negoiță își rezervă dreptul de a solicita cheltuieli de judecată și eventuale despăgubiri într-o acțiune separată.

Totuși, hotărârea pronunțată acum nu este definitivă. ANAF poate formula recurs în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei.

Dacă soluția va rămâne definitivă, aceasta ar reprezenta una dintre cele mai importante înfrângeri suferite de ANAF într-un litigiu fiscal de asemenea dimensiuni.