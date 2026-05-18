În contextul elaborării noii legi a salarizării unitare, Sindicatul Naţional Finanţe Publice (SindFISC) solicită o încadrare corectă şi echitabilă a personalului din sistemul public în ierarhia profesiilor, în acord cu standardele profesionale, responsabilităţile şi specificul activităţii desfăşurate.

Principalele revendicări vizează introducerea unei grile salariale distincte în noua lege a salarizării şi o poziţionare adecvată, raportată la cerinţele şi standardele impuse activităţii din domeniul finanţelor. De asemenea, sindicatul cere adoptarea unui statut profesional dedicat, precum şi recunoaşterea particularităţilor muncii prin compensarea interdicţiilor, incompatibilităţilor, riscurilor profesionale şi a complexităţii activităţii.

Totodată, SindFISC solicită stimularea performanţei şi a contribuţiei individuale şi instituţionale, asigurarea unei finanţări corespunzătoare a activităţii profesionale şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.

În cadrul unei conferinţe de presă, reprezentanţii sindicatului urmează să prezinte atât problemele structurale cu care se confruntă angajaţii din Ministerul Finanţelor şi instituţiile subordonate, cât şi impactul lipsei unui cadru legislativ adecvat asupra funcţionării administraţiei financiar-fiscale, vamale şi a reglementării jocurilor de noroc, precum şi asupra capacităţii statului de a colecta veniturile bugetare.

Guvernul a elaborat prima variantă a noului proiect de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu obiectivul de a corecta dezechilibrele acumulate în ultimii ani şi de a introduce reguli mai clare şi mai sustenabile în sistem.

Iniţiativa vine în contextul angajamentelor asumate de România prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi are ca scop principal creşterea echităţii salariale, a transparenţei şi orientarea sistemului către performanţă. Autorităţile subliniază că actuala lege, în vigoare din 2017, a generat în timp diferenţe semnificative între diverse categorii de angajaţi din sectorul public.

Proiectul urmează să intre oficial în consultare publică săptămâna viitoare, existând posibilitatea unor modificări înainte de forma finală.

Un element central al reformei este limitarea raportului dintre cel mai mic şi cel mai mare salariu din sistem la 1:8, faţă de 1:12 în prezent, măsură menită să reducă inechităţile salariale şi să asigure o distribuţie mai echilibrată a veniturilor.

Proiectul prevede şi o regulă strictă potrivit căreia toate drepturile salariale vor putea fi acordate exclusiv prin această lege, iar beneficiile stabilite prin alte acte normative vor fi considerate nule. Sunt menţinute însă excepţii pentru instituţii precum Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară sau ANRE.

Totodată, noua lege introduce o ierarhizare clară a funcţiilor pe grade salariale, stabilite pe baza unei metodologii unitare. Salariile vor fi calculate prin înmulţirea unor coeficienţi cu o valoare de referinţă stabilită anual prin legea bugetului de stat, estimată la 4.325 lei la momentul intrării în vigoare.

Sindicatul Angajaţilor din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) a intrat, începând de astăzi, în grevă japoneză, ca formă de protest faţă de refuzul vicepremierului Oana Gheorghiu de a-şi asuma răspunderea politică şi morală în contextul unor declaraţii recente.

Reprezentanţii sindicatului contestă afirmaţia potrivit căreia organizaţia ar fi devenit „instrument politic”, considerând-o nefondată şi prejudiciabilă.

„Prin această formă de protest, SAALG transmite un mesaj clar: angajaţii din Aparatul de lucru al Guvernului nu acceptă să fie insultaţi, dispreţuiţi sau transformaţi în ţintă politică atunci când cer transparenţă, integritate şi răspundere publică”, se afirmă într-un comunicat de presă transmis de reprezentanţii sindicatului.

SAALG consideră că declaraţiile vicepremierului sunt nepotrivite şi o tentativă de a evita răspunsurile pe fond, acuzând-o că a recurs la ironii şi atacuri în loc să clarifice problemele de integritate semnalate. Sindicatul susţine că a criticat constant toate partidele şi demnitarii, indiferent de culoarea politică, şi afirmă că nu este un „instrument politic”, ci o organizaţie sindicală care a ridicat public probleme de transparenţă şi integritate în administraţie. SAALG menţionează că a transmis şi o solicitare oficială de demisie de onoare vicepremierului.