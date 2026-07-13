Sindicaliștii din Finanțe ies din nou în stradă împotriva noii legi a salarizării. Ar putea fi declanșat conflict colectiv de muncă la nivel instituțional

Sindicatul Național Finanțe Publice SindFISC a anunțat organizarea unui nou protest față de proiectul noii legi a salarizării, acuzând că forma actuală a documentului este profund dezavantajoasă pentru angajații din sistemul financiar-fiscal. Acțiunea va avea loc miercuri, între orele 16:30 și 17:30, în fața sediilor Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF). Sindicaliștii solicită o grilă salarială distinctă pentru administrația fiscală și avertizează că, în lipsa unei soluționări a revendicărilor, iau în calcul declanșarea conflictului colectiv de muncă.

Potrivit SindFISC, protestul de la nivel central se înscrie în seria celor 11 acțiuni organizate în teritoriu în ultimele 60 de zile și, la fel ca acestea, va avea loc în afara programului de lucru. Reprezentanții sindicatului susțin că această decizie a fost luată din respect față de contribuabili și față de importanța activității desfășurate de angajații sistemului financiar-fiscal, subliniind că manifestația nu va afecta activitatea cetățenilor sau a mediului de afaceri.

„Ca în toate cele 11 acţiuni desfăşurate în teritoriu până acum pe parcursul ultimelor 60 de zile, acţiunea de la nivel central se va desfăşura în afara programului de lucru, din respect faţă de contribuabili şi faţă de importanţa activităţii desfăşurate de angajaţii sistemului financiar-fiscal. Exprimarea nemulţumirilor noastre nu va afecta în niciun fel activitatea cetăţenilor sau a mediului economic”, au transmis reprezentanții SindFISC.

Sindicaliștii afirmă că ANAF are un rol strategic în funcționarea statului, fiind instituția responsabilă de asigurarea resurselor financiare necesare pentru finanțarea serviciilor publice esențiale, precum siguranța, sănătatea și educația. În opinia acestora, capacitatea statului de a-și îndeplini obligațiile depinde în mod direct de gradul de conformare fiscală și de eficiența administrării creanțelor bugetare, motiv pentru care ANAF reprezintă fundamentul financiar al sistemului public. Spre deosebire de alte instituții publice care utilizează resurse pentru implementarea politicilor sectoriale, ANAF are misiunea de a genera fluxul financiar-fiscal necesar funcționării statului.

„ANAF exercită un rol strategic în arhitectura constituţională, fiind autoritatea mandatată să asigure fundamentul financiar necesar prestării serviciilor publice esenţiale. Astfel, capacitatea statului de a-şi onora obligaţiile pozitive faţă de cetăţeni (siguranţă, sănătate, educaţie etc.) este intrinsec legată de gradul de conformare fiscală şi de eficienţa mecanismelor de administrare a creanţelor bugetare. Din această perspectivă, ANAF este «plămânul» sistemului public. Dacă alte instituţii publice de acelaşi nivel organizatoric sunt ordonatori de credite care consumă resurse pentru implementarea politicilor sectoriale, ANAF este singura entitate a cărei misiune este generarea fluxului financiar-fiscal”, au subliniat SindFISC.

SindFISC consideră că acest rol ar trebui să fie reflectat printr-un regim juridic și salarial distinct față de cel aplicabil altor categorii de bugetari. Reprezentanții organizației susțin că o astfel de diferențiere nu reprezintă un privilegiu, ci recunoașterea importanței strategice a instituției pentru stabilitatea macroeconomică a României. Totodată, ei avertizează că recunoașterea specificului tehnic și operațional al activității este necesară pentru a limita migrarea specialiștilor către sectorul privat și pentru a asigura reziliența macrofiscală a statului.

„Într-o ierarhie a importanţei strategice, instituţia care asigură subzistenţa celorlalte ar trebui să aibă toate premisele să beneficieze de un sistem juridic şi salarial distinct. Aceste lucruri nu reprezintă privilegii, ci simpla recunoaştere a faptului că stabilitatea macroeconomică a României depinde de acest aparat tehnic. Recunoaşterea acestui specific tehnic şi operaţional este imperativă pentru a stopa migrarea specialiştilor către sectorul privat şi pentru a asigura rezilienţa macrofiscală a României”, au completat reprezentanții SindFISC.

Sindicatul solicită ca aceasta să țină cont de caracterul specific al activității finanțiștilor și să includă în mod expres funcția de inspector antifraudă fiscală, precum și celelalte funcții specifice din sistem. În opinia SindFISC, această solicitare poate fi realizată prin acordarea unor coeficienți salariali superiori celor prevăzuți în grila generală, având în vedere complexitatea, specificul și importanța socială a activității desfășurate.

Pe lângă această cerere, organizația sindicală solicită încadrarea direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice ca unități ANAF și nu ca unități teritoriale, adoptarea unui statut profesional al finanțiștilor, compensarea salarială pentru riscurile și interdicțiile specifice profesiei, introducerea unor mecanisme de stimulare a performanței și asigurarea unor condiții de muncă adecvate.

„Concret, această cerinţă poate fi satisfăcută prin atribuirea unor coeficienţi superiori celor prevăzuţi în grila generală, ţinându-se cont de complexitatea, specificul şi importanţa socială a muncii finanţiştilor”, arată SindFISC.

Sindicaliștii explică și alegerea sediului Direcției Generale Antifraudă Fiscală ca loc de desfășurare a protestului. Potrivit acestora, DGAF este structura națională de control operativ și inopinat a ANAF, specializată în descoperirea și combaterea fraudei și evaziunii fiscale în toate formele lor. Inspectorii antifraudă își desfășoară activitatea zilnic pe teren, în condiții dificile și imprevizibile, pentru protejarea resurselor bugetare, motiv pentru care SindFISC consideră că aceștia merită o recunoaștere salarială corespunzătoare responsabilităților asumate în viitoarea lege a salarizării.

„DGAF este structura naţională de control operativ şi inopinat a ANAF, specializată în acţiuni complexe de control, de descoperire şi combatere a fraudei şi evaziunii fiscale în toate formele de manifestare. Inspectorii săi acţionează zilnic în teren, în condiţii dificile şi imprevizibile, pentru a proteja resursele bugetare de cei care încearcă să se sustragă obligaţiilor fiscale. Tocmai de aceea am ales să protestăm la această instituţie: inspectorii antifraudă merită o recunoaştere salarială pe măsura responsabilităţilor asumate în noua lege a salarizării”, subliniază reprezentanții SindFISC.

Organizația sindicală susține că actualul proiect al legii salarizării nu respectă angajamentele asumate de autorități în ultimii trei ani și critică modul în care au fost organizate consultările privind actul normativ. Reprezentanții SindFISC afirmă că au participat la negocierile organizate de Ministerul Muncii, însă acestea au avut până acum un caracter predominant formal și nu au fost precedate de consultări aplicate cu ministerele de resort implicate direct în activitatea sistemului financiar-fiscal.

În acest context, sindicatul avertizează că, dacă revendicările angajaților din sistemul financiar-fiscal nu vor fi luate în considerare, va analiza declanșarea conflictului colectiv de muncă la nivel instituțional.

„Îngrijorarea SindFISC este generată de faptul că actuala formă a proiectului noii legi reprezintă o variantă profund dezavantajoasă pentru finanţişti, aflată în contradicţie cu angajamentele decidenţilor asumate în ultimii trei ani. Reprezentanţii SindFISC au participat la negocierile organizate de Ministerul Muncii privind proiectul noii legi a salarizării, însă discuţiile au avut, până în acest moment, un caracter preponderent formal, în condiţiile în care întâlnirea nu a fost precedată de consultări aplicate cu ministerele de resort direct implicate în activitatea sistemului financiar-fiscal”, subliniază SindFISC.

Totodată, SindFISC anunță că a primit sprijin din partea Federației Europene a Personalului din Serviciile Publice (EUROFEDOP), care a transmis o scrisoare oficială de susținere pentru organizația sindicală din România. Reprezentanții sindicatului consideră că acest sprijin confirmă, la nivel european, importanța angajaților din sistemul financiar-fiscal pentru funcționarea statului și necesitatea unei salarizări corecte, precum și a unui statut profesional clar. În încheiere, aceștia susțin că mesajul „Standarde înalte – recompense pe măsură!” trebuie să se concretizeze prin măsuri reale și nu să rămână doar un slogan.

„Susţinerea primită din partea EUROFEDOP confirmă, la nivel european, ceea ce noi afirmăm de mult timp acasă: angajaţii din sistemul financiar-fiscal sunt un pilon esenţial al statului român şi merită o recunoaştere reală, prin salarizare corectă şi printr-un statut profesional clar. «Standarde înalte – recompense pe măsură!» Mesajul nu poate rămâne doar un slogan. Este un drept”, au conchis sindicaliștii.

Noua lege a salarizării, publicată în luna mai în procedură de transparență decizională, reprezintă unul dintre jaloanele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Adoptarea actului normativ este necesară pentru deblocarea unei părți din fondurile europene alocate țării.

Proiectul prevede instituirea unei grile salariale unice pentru personalul bugetar, reorganizarea funcțiilor, simplificarea sistemului de sporuri și introducerea unor mecanisme de evaluare a performanței angajaților.

Potrivit autorităților, modificările urmăresc crearea unui sistem de salarizare mai echitabil, mai transparent și mai predictibil. De cealaltă parte, organizațiile sindicale susțin că actuala formă a proiectului ar putea conduce la diminuarea veniturilor pentru anumite categorii de salariați din sectorul public.