Spitalele din România se pregătesc pentru grevă generală. Din 28 iulie este anunțată oprirea activității: Guvernul nu a răspuns

O grevă generală în sistemul sanitar este programată să înceapă din 28 iulie, după decizia adoptată de Consiliul Național SANITAS. Sindicaliștii acuză Guvernul că nu a răspuns notificării transmise în luna iunie și reclamă diminuarea unor drepturi salariale și profesionale. Înaintea declanșării protestului, Federația SANITAS a anunțat organizarea unei greve de avertisment în toate unitățile sanitare din țară.

Consiliul Național al Federației SANITAS din România a decis declanșarea procedurilor de grevă generală la nivelul întregului sector de negociere colectivă „Sănătate”, măsura urmând să vizeze toate unitățile sanitare din țară.

Potrivit unui comunicat transmis marți de organizația sindicală, hotărârea a fost adoptată în cadrul ședinței extraordinare desfășurate în 7 iulie 2026, după ce Executivul nu a transmis un răspuns la notificarea înaintată de federație în 11 iunie și după expirarea termenului legal prevăzut de Legea dialogului social.

„Consiliul Naţional al Federaţiei SANITAS din România, întrunit astăzi, 7 iulie 2026, în sesiune extraordinară, a adoptat Hotărârea privind declararea grevei împotriva politicilor economice şi sociale ale Guvernului, la nivelul întregului sector de negociere colectivă «Sănătate» şi în cadrul tuturor unităţilor sanitare din acest sector. Decizia vine după ce Guvernul României nu a răspuns notificării transmise de Federaţie (nr. 16851/11.06.2026) şi după expirarea termenului legal de minimum 10 zile prevăzut de art. 155 alin. (4) din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social”, au transmis reprezentanții SANITAS.

Federația SANITAS susține că protestele sunt generate de măsurile adoptate în ultimul an, despre care afirmă că au afectat veniturile și drepturile angajaților din sănătate și asistență socială.

Organizația sindicală reclamă efectele produse de Ordonanța de Urgență nr. 7/2026, care a exceptat doar o parte dintre unitățile sanitare publice de la reducerea cheltuielilor de personal, precum și de Ordonanța de Urgență nr. 36/2025, prin care au fost reduse sporurile pentru condiții de muncă periculoase sau vătămătoare și numărul zilelor de concediu suplimentar.

Totodată, sindicaliștii critică prevederile Legii nr. 141/2025, care condiționează acordarea indemnizației de hrană și a voucherelor de vacanță în funcție de nivelul salariului net. De asemenea, SANITAS susține că proiectul noii legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice este profund inechitabil pentru angajații din sistemul sanitar și afirmă că acesta a fost elaborat fără respectarea procedurilor de dialog social.

Federația include printre motivele declanșării conflictului și politica bugetară promovată de Guvern prin Planul Bugetar-Structural pe Termen Mediu (PBSTM) 2025-2031.

Pe lista revendicărilor, Federația SANITAS solicită restabilirea drepturilor salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă nr. 1480/11.09.2023, afectate prin OUG nr. 7/2026.

Sindicaliștii mai cer anularea reducerii sporurilor și a zilelor de concediu suplimentar introduse prin OUG nr. 36/2025, precum și acordarea indemnizației de hrană și a voucherelor de vacanță fără discriminare, indiferent de plafonarea stabilită prin Legea nr. 141/2025.

În ceea ce privește proiectul noii legi a salarizării, SANITAS solicită reluarea dialogului cu partenerii sociali, stabilirea unor coeficienți de salarizare corespunzători pentru personalul din sănătate și asistență socială, menținerea sporului de tură la 15%, păstrarea sporului de 100% pentru activitatea desfășurată în weekend și în zilele de sărbătoare legală, reintroducerea sporului pentru condiții de muncă, includerea personalului TESA în aceeași anexă de salarizare și alinierea salariilor din asistența socială la nivelul sectorului sanitar neclinic.

Potrivit calendarului anunțat de organizația sindicală, în 20 iulie 2026, între orele 09:00 și 11:00, va avea loc o grevă de avertisment, iar din 28 iulie va fi declanșată greva generală în întregul sistem.