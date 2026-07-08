Cum se îngrijesc corect buzele vara? Ce trebuie să facă femeile pentru a le menține sănătoase și catifelate?

Cum se îngrijesc corect buzele vara? Soarele, temperaturile ridicate și apa sărată sau cu clor pot afecta rapid aspectul buzelor. Iată ce greșeli trebuie evitate și care sunt pașii esențiali pentru a avea buze sănătoase și catifelate pe tot parcursul verii.

Cum se îngrijesc corect buzele vara? Îngrijirea buzelor pe timpul verii este adesea neglijată, deși pielea din această zonă este extrem de subțire și nu conține glande sebacee. Din acest motiv, buzele sunt mult mai vulnerabile la razele ultraviolete, la temperaturile ridicate și la deshidratare, iar lipsa unei rutine adecvate poate duce la uscarea, crăparea și deteriorarea lor.

Regula de aur pentru menținerea unor buze sănătoase este protecția solară. Așa cum crema cu factor de protecție este nelipsită din rutina de îngrijire a tenului și a corpului, și buzele au nevoie de aceeași barieră împotriva radiațiilor UV. Este recomandată folosirea unui balsam de buze cu un factor de protecție solară de minimum SPF 30, care previne nu doar arsurile solare, ci și îmbătrânirea prematură și pigmentarea neuniformă a conturului buzelor.

Balsamul trebuie reaplicat constant, deoarece se îndepărtează ușor atunci când vorbim, mâncăm, bem sau transpirăm. Reaplicarea este necesară la fiecare două ore, dar și imediat după ieșirea din mare sau din piscină.

Hidratarea este la fel de importantă și trebuie realizată atât din interior, cât și din exterior. Temperaturile ridicate din timpul verii accelerează pierderea apei din țesuturi, iar atunci când organismul este deshidratat, buzele sunt printre primele care arată acest lucru, devenind uscate și aspre. De aceea, consumul suficient de apă pe parcursul întregii zile este esențial. În același timp, rutina de seară nu trebuie ignorată.

Înainte de culcare este indicată aplicarea unui strat generos de balsam hrănitor, a unei măști speciale pentru buze sau a unui unguent reparator. În lipsa expunerii la soare, ingredientele emoliente au timp să refacă bariera protectoare a buzelor până dimineața.

Pentru îndepărtarea celulelor moarte, exfolierea trebuie făcută cu grijă. Sarea din apa mării, clorul din piscină și aerul uscat pot favoriza acumularea acestora la suprafața buzelor. Se recomandă exfolierea o dată pe săptămână, folosind un scrub special, foarte blând. Cei care preferă variantele naturale pot prepara acasă un amestec din zahăr foarte fin și miere sau ulei de cocos, care se masează ușor pe buze.

Totuși, exfolierea nu trebuie exagerată. Dacă buzele sunt deja crăpate, inflamate sau arse de soare, scrubul trebuie evitat complet, deoarece poate agrava leziunile existente.

La fel de importante sunt și obiceiurile care trebuie evitate. Umezirea buzelor cu limba este unul dintre cele mai frecvente gesturi dăunătoare deoarece saliva conține enzime digestive care irită pielea. În plus, pe măsură ce saliva se evaporă sub acțiunea soarelui, aceasta elimină și umiditatea naturală a buzelor, lăsându-le și mai uscate. Nici ruperea pielițelor nu este recomandată, întrucât provoacă microleziuni, sângerări și crește riscul apariției infecțiilor.

În ceea ce privește machiajul, rujurile mate, în special cele foarte rezistente la transfer, tind să absoarbă hidratarea naturală a buzelor. Pe timpul verii, sunt recomandate formulele cremoase, uleiurile de buze nuanțatoare (lip oils) sau glossurile hidratante, care oferă culoare fără a compromite confortul și hidratarea.