Ce nu au voie să facă femeile cu părul vopsit vara? Greșelile care distrug culoarea și sănătatea firului de păr

Vara poate fi o adevărată provocare pentru femeile cu părul vopsit. Soarele puternic, clorul din piscine, apa sărată și temperaturile ridicate contribuie la estomparea rapidă a culorii și la deteriorarea firului de păr. Ce greșeli trebuie evitate pentru a păstra nuanța vibrantă și aspectul sănătos al podoabei capilare?

Vara este anotimpul preferat pentru vacanțe și relaxare, însă temperaturile ridicate, razele puternice ale soarelui, apa mării și clorul din piscine pot deveni cei mai mari inamici ai părului vopsit. Specialiștii atrag atenția că femeile cu părul vopsit sau decolorat trebuie să evite o serie de obiceiuri care accelerează estomparea culorii și afectează sănătatea firului de păr.

Una dintre cele mai mari greșeli este expunerea îndelungată la soare fără protecție UV. Razele ultraviolete acționează asupra părului într-un mod similar decolorantului, deschizând cuticula și distrugând moleculele de pigment. Din acest motiv, este recomandat să fie evitată petrecerea mai multor ore la plajă fără o barieră de protecție. Specialiștii recomandă purtarea unei pălării sau a unei eșarfe și utilizarea spray-urilor ori a uleiurilor leave-in cu factor de protecție solară special concepute pentru păr.

O altă greșeală frecventă este intrarea în piscină cu părul uscat. Clorul este un agent chimic agresiv care usucă firul de păr și poate modifica nuanța vopselei. În cazul blondului, acesta poate provoca apariția unei nuanțe verzi nedorite. Părul funcționează ca un burete, iar dacă este uscat înainte de intrarea în piscină, va absorbi rapid apa cu clor. Pentru a reduce efectele negative, este recomandată clătirea părului cu apă curată înainte de contactul cu apa din piscină, astfel încât firul să absoarbă mai puțin clor.

Specialiștii avertizează și asupra efectelor apei sărate. Lăsarea sării de mare în păr poate duce la deshidratarea profundă a firului și la estomparea accelerată a culorii. În timp, părul vopsit poate deveni aspru și fragil. Din acest motiv, nu este indicat ca apa mării să fie lăsată să se usuce în păr de la o zi la alta. După fiecare baie în mare, părul ar trebui clătit cu apă dulce, iar seara este recomandată folosirea unui șampon blând și aplicarea unei măști intens hidratante.

Spălatul excesiv cu apă fierbinte reprezintă un alt risc pentru menținerea culorii. Căldura deschide cuticula firului de păr și permite pigmentului să se piardă mai repede în timpul dușului. Specialiștii recomandă evitarea dușurilor foarte fierbinți și a spălării zilnice a părului. Pentru rezultate mai bune, părul ar trebui spălat de doar două sau trei ori pe săptămână, cu apă călduță, iar la final clătit cu apă rece pentru sigilarea cuticulei și pentru un plus de strălucire.

De asemenea, femeile sunt sfătuite să evite șampoanele dure. În sezonul cald, părul se poate îngrășa mai repede și poate acumula nisip sau sare, ceea ce determină multe persoane să apeleze la șampoane de curățare profundă. Totuși, produsele cu sulfați sau șampoanele anti-mătreață agresive pot îndepărta nu doar impuritățile, ci și vopseaua din firul de păr. Pentru protejarea intensității culorii, specialiștii recomandă folosirea exclusivă a șampoanelor „color-safe”, fără sulfați.

Abuzul de instrumente de styling cu căldură este o altă practică descurajată în timpul verii. Părul vopsit este deja sensibilizat de procesul chimic, iar combinarea temperaturilor ridicate din exterior cu utilizarea frecventă a plăcii de îndreptat, ondulatorului sau uscătorului poate duce la degradarea severă a firului și la pierderea pigmentului. Coafarea zilnică la temperaturi de peste 180 de grade Celsius ar trebui evitată. În schimb, este recomandată uscarea naturală a părului, iar atunci când folosirea aparatelor termice este necesară, aplicarea unui produs de protecție termică devine obligatorie.

Fiecare tip de păr vopsit reacționează diferit la factorii de mediu din timpul verii și necesită o strategie personalizată de îngrijire.

În cazul părului în culori fantezie, precum roz, albastru, violet sau verde, problema principală este faptul că aceste nuanțe sunt, de regulă, semi-permanente și se estompează foarte rapid.

Părul blond, fie că este decolorat, cu balayage sau cu șuvițe, este considerat cel mai vulnerabil deoarece are o porozitate ridicată și o cuticulă mai deschisă. Acest lucru îl face mai predispus la deteriorare și la modificări de nuanță. Principalul inamic al blondului este clorul din piscină, care poate reacționa chimic cu firul de păr și îl poate transforma într-un blond verzui sau mat.

În cazul părului negru sau șaten vopsit, principala problemă este pierderea strălucirii și apariția reflexiilor nedorite. Radiațiile UV oxidează pigmentul, iar nuanțele închise tind să se deschidă treptat. Astfel, negrul vopsit poate deveni un maro tern, iar șatenul poate căpăta reflexii roșiatice, arămii sau portocalii inestetice.