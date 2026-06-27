Ce NU au voie să facă gravidele/femeile care vor să rămână gravide vara? Greșelile majore pe care le fac româncele

Pentru femeile însărcinate și cele care își doresc un copil, vara este un anotimp dificil. Temperaturile ridicate, alimentația necorespunzătoare, deshidratarea sau anumite obiceiuri aparent inofensive pot afecta atât evoluția sarcinii, cât și șansele de concepție. Ce trebuie evitat în sezonul cald?

Sezonul cald aduce provocări specifice atât pentru femeile însărcinate, cât și pentru cele care își doresc să rămână gravide. Deși ambele categorii trebuie să adopte măsuri de precauție, restricțiile sunt mai stricte în timpul sarcinii, când organismul este deja supus unor schimbări majore.

În cazul femeilor aflate în perioada de pre-concepție, accentul cade pe menținerea unui echilibru hormonal optim și pe evitarea factorilor care pot afecta fertilitatea sau dezvoltarea unei viitoare sarcini.

Medicii atrag atenția că femeile însărcinate nu ar trebui să se expună la soare în intervalul 11:00-16:00, când temperaturile ating cele mai ridicate valori. Supraîncălzirea organismului poate fi periculoasă, în special în primul trimestru de sarcină, fiind asociată cu un risc crescut de defecte de tub neural la făt. În etapele ulterioare ale sarcinii, temperaturile excesive pot favoriza apariția contracțiilor premature. În plus, modificările hormonale cresc predispoziția la melasmă, acele pete pigmentare închise la culoare care apar pe față și care sunt agravate de expunerea la soare.

O atenție deosebită trebuie acordată și alimentației în timpul verii. Temperaturile ridicate favorizează înmulțirea rapidă a bacteriilor, iar femeile însărcinate sunt mai vulnerabile la toxiinfecțiile alimentare. Se recomandă evitarea preparatelor lăsate la căldură, precum maioneza servită la picnicuri sau bufete, dar și a brânzeturilor moi nepasteurizate și a cărnii insuficient preparate termic. Bacterii precum Listeria și Salmonella pot traversa placenta și pot provoca complicații severe pentru sarcină.

Gravidele sunt sfătuite să evite jacuzzi-urile, saunele și băile termale fierbinți. Creșterea temperaturii bazale a corpului peste 39 de grade Celsius este contraindicată, din cauza riscului de hipertermie. Totodată, femeile însărcinate nu ar trebui să ignore senzația de sete. În timpul sarcinii, volumul de sânge crește cu până la 50%, iar deshidratarea apare mult mai rapid în zilele caniculare. Aceasta poate provoca amețeli, stări de leșin și chiar apariția contracțiilor false de tip Braxton Hicks.

În ceea ce privește activitatea fizică, exercițiile rămân recomandate pe durata sarcinii, însă efortul intens în aer liber trebuie evitat în perioadele foarte călduroase. Specialiștii recomandă ca mișcarea să fie făcută dimineața devreme, seara sau în spații climatizate.

Pentru femeile care încearcă să rămână însărcinate, vara vine cu alte tipuri de riscuri. Unul dintre cele mai importante este legat de călătoriile în zone unde virusul Zika este endemic. Acesta este transmis de țânțari, iar infectarea impune, de regulă, o perioadă de câteva luni în care concepția trebuie amânată, din cauza riscului de microcefalie la viitorul copil.

Medicii recomandă prudență și în privința consumului de alcool. În cele două săptămâni dintre ovulație și următoarea menstruație, perioadă în care o femeie poate fi deja însărcinată fără să știe, este indicat să se comporte ca și cum sarcina ar fi deja confirmată. Din acest motiv, consumul de alcool, inclusiv cocktailurile asociate vacanțelor de vară, ar trebui evitat.

Un alt aspect mai puțin cunoscut este impactul căldurii asupra fertilității masculine. Expunerea îndelungată la temperaturi ridicate, fie prin statul ore întregi la plajă, utilizarea saunei și a jacuzzi-ului sau ținerea laptopului pe genunchi în timpul expunerii la soare, poate afecta temporar, dar semnificativ, numărul, calitatea și mobilitatea spermatozoizilor.

În perioada de pre-concepție, este recomandată și o atenție sporită la produsele cosmetice utilizate. Unele creme de protecție solară cu filtre chimice agresive, precum oxibenzona, dar și anumite spray-uri puternice împotriva țânțarilor, pot conține substanțe cu efect de perturbatori endocrini. Acestea pot interfera cu echilibrul hormonal după absorbția prin piele. Specialiștii recomandă alegerea produselor cu filtre minerale, pe bază de oxid de zinc sau dioxid de titan.

Totodată, femeile care își doresc o sarcină sunt sfătuite să evite dietele drastice adoptate în sezonul estival pentru obținerea unui „corp de plajă”. Restricțiile alimentare severe pot afecta ciclul menstrual și pot chiar opri ovulația. Organismul are nevoie de un aport adecvat de nutrienți pentru a susține fertilitatea și pentru a pregăti condițiile necesare unei viitoare sarcini sănătoase.