Centura de siguranță este esențială pentru protecția în trafic, însă în cazul femeilor însărcinate persistă încă întrebări și mituri periculoase. Este obligatorie? Poate afecta copilul? Specialiștii în siguranță rutieră explică clar cum trebuie purtată.

În cadrul emisiunii DC Conducem, difuzată de DC News, tema a fost abordată direct de experți în siguranță rutieră, care au explicat clar de ce centura trebuie purtată inclusiv în timpul sarcinii.

Potrivit lui Ion Arseni, președintele Asociației pentru Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului, lipsa informației corecte este una dintre principalele probleme.

Acesta a subliniat că centura de siguranță este obligatorie pentru toți pasagerii, inclusiv pentru cei aflați pe bancheta din spate, însă puțini știu acest lucru.

În cazul femeilor însărcinate, centura nu reprezintă un pericol dacă este purtată corect. Partea inferioară trebuie poziționată sub abdomen, astfel încât să susțină bazinul, nu să apese pe burtă. În aceste condiții, riscul pentru copil nu crește, ci dimpotrivă, scade semnificativ în cazul unui accident.

„Centura de siguranță e obligatorie, iar oamenii nu știu asta. Nu știu că e obligatorie și pe bancheta din spate. Chiar îți protejează viața și inclusiv la femeile însărcinate, partea de jos vine sub burtă și asigură bazinul. Nu e ca și cum pățește ceva copilul dacă centura e purtată. Nu știu de ce există această legislație, dar din punctul meu de vedere, inclusiv femeile gravide ar trebui să poarte centura de siguranță. În acest fel, educația și conștientizarea ar începe încă din pântece“, a precizat Ion Arseni, preşedintele Asociaţiei Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului.

Specialiștii explică faptul că poziționarea corectă face diferența:

banda inferioară trebuie să stea sub burtă, pe pelvis

banda diagonală trebuie să treacă peste umăr, între sâni

centura nu trebuie să fie răsucită sau poziționată peste abdomen

Pentru un plus de confort, mai ales în ultimele luni de sarcină, există și dispozitive speciale care ajută la fixarea corectă a centurii.

Expertul în conducere defensivă Titi Aur susține că nu ar trebui să existe excepții când vine vorba de purtarea centurii.

Acesta explică faptul că eficiența centurii este covârșitoare: în majoritatea covârșitoare a accidentelor, aceasta reduce riscul de rănire gravă sau deces.

Există însă și scenarii extreme, invocate frecvent ca argument împotriva purtării centurii — de exemplu, accidente în care mașina ia foc, iar o persoană ar putea supraviețui doar dacă este aruncată din vehicul.

Titi Aur a povestit și un episod din 1991, când, în timpul unor teste auto, a fost aruncat din mașină la aproximativ 140 km/h, deoarece nu purta centura.

Deși a supraviețuit, acesta subliniază că situația a fost una excepțională și nu trebuie interpretată ca un avantaj al lipsei centurii.

„Există un dispozitiv special pentru femeile gravide, când sunt în ultimele luni de sarcină, dar la noi s-a ajuns să fie exceptate anumite categorii, precum instructorii, taximetriștii, fiindcă atunci când s-a făcut legea nu a existat suficientă putere politică să spună că trebuie obligatoriu pentru toți. Parlamentarii de la acea vreme s-au temut să intre în conflict cu diverși sindicaliști. Centura te salvează în 99,99% cazuri. Există și excepția, care vine ca exemplu din partea unora, că mașina care a avut accident și s-a rostogolit, a ajuns în râpă și a luat foc, iar pasagerul care nu avea centura a scăpat pentru că a fost aruncat din mașină. Există această probabilitate, doar că e atât de mică încât eu vin cu următoarea întrebare:Dacă ai avea un accident, ce ai alege, probabilitatea de 0,01% de a fi aruncat din mașină, să rămâi întreg, iar mașina să ia foc și să explodeze, sau probabilitatea de 99,99% când centura te salvează“, a spus Titi Aur.

Confuzia este alimentată și de existența unor excepții în legislație, introduse de-a lungul timpului pentru anumite categorii profesionale.

Potrivit lui Titi Aur, aceste compromisuri au contribuit la ideea greșită că purtarea centurii ar fi opțională sau negociabilă.

În realitate, specialiștii în siguranță rutieră recomandă clar: centura trebuie purtată de toți ocupanții unui vehicul, fără excepții, inclusiv de femeile însărcinate.

„Eu am fost aruncat din mașină. La 140 km/h. Cel din dreapta a ajuns la volan în locul meu și am văzut mașina cum s-a rostogolit cu el mai departe. A fost o chestiune de câteva secunde. A fost o excepție, plus că în mașina de curse eram fără centură de siguranță. Acele excepții nu înseamnă că probabilitatea cea mai mare e aia. Sunt oameni care nu cred, nu înțeleg, nu acceptă și nu-i interesează, iar dacă pun centura, o pun de frica polițistului. Polițistul nu are interesul să te amendeze, ci să fii în siguranță“, a concluzionat Titi Aur.

În cazul unui accident, forțele implicate sunt extrem de mari, iar lipsa centurii crește dramatic riscul de rănire gravă.

Pentru femeile însărcinate, purtarea corectă a centurii nu este doar sigură, ci esențială. Protejarea mamei înseamnă, implicit, protejarea copilului.