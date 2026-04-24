Reglementările rutiere actuale sunt clare: toți pasagerii trebuie să poarte centura de siguranță, indiferent dacă se află pe scaunul din față sau pe bancheta din spate. Cu toate acestea, în practică, mulți pasageri din spate ignoră această regulă, considerând că riscul este mai mic sau că obligația nu li se aplică.

Specialiștii în siguranță rutieră atrag atenția că această percepție este periculoasă. În cazul unui accident, lipsa centurii poate transforma un pasager într-un „proiectil” în interiorul mașinii, crescând riscul de rănire atât pentru el, cât și pentru ceilalți ocupanți.

Pentru nepurtarea centurii, sancțiunea este încadrată în clasa I de contravenții, ceea ce înseamnă 2 sau 3 puncte de amendă. În 2026, valoarea unui punct de amendă este de 202,5 lei, astfel că sancțiunea minimă este de 405 lei, iar cea maximă ajunge la 607,5 lei.

Important de reținut este că amenda se aplică individual. Fiecare persoană care nu poartă centura este sancționată separat, nu șoferul în locul lor.

Astfel, într-un scenariu frecvent — cinci persoane în mașină, dintre care doar cele din față poartă centura — fiecare pasager din spate va primi propria amendă.

În cazul pasagerilor adulți, responsabilitatea este personală. Șoferul nu primește puncte de penalizare și nu este amendat pentru faptul că aceștia nu poartă centura.

Există însă o obligație importantă: conducătorul auto trebuie să îi informeze pe pasageri cu privire la necesitatea purtării centurii de siguranță. Dacă nu face acest lucru, poate fi sancționat contravențional, cu o amendă care poate ajunge la 607,5 lei.

Prin urmare, deși nu răspunde direct pentru decizia pasagerilor, șoferul are un rol activ în prevenirea încălcării regulii.

Centura de siguranță este unul dintre cele mai eficiente sisteme de protecție în cazul unui accident rutier. Chiar dacă mulți consideră locurile din spate mai sigure, realitatea este că riscurile sunt comparabile cu cele din față.

În lipsa centurii, un pasager poate fi aruncat violent în interiorul mașinii sau chiar în afara acesteia. În același timp, impactul asupra celorlalți ocupanți poate fi sever, deoarece corpul unei persoane neasigurate poate lovi cu forță pe cei din față.

Așadar, legea nu lasă loc de interpretări: centura este obligatorie pentru toți. Amenzile sunt aplicate individual, iar responsabilitatea nu poate fi transferată către șofer, în cazul pasagerilor adulți. Totuși, ignorarea acestei reguli nu înseamnă doar o sancțiune financiară, ci și un risc real pentru siguranța tuturor celor din mașină.