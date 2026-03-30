Conform informațiilor transmise, numărul șoferilor care aleg să își deschidă PFA printr-o platformă specializată este în creștere, principalele motive fiind legate de venituri mai mari, claritate fiscală și acces la suport specializat.

Datele sondajului realizat în luna martie indică faptul că 62% dintre șoferii parteneri Bolt care au făcut această tranziție au menționat câștigurile mai mari și modul de calcul al taxelor ca fiind principalele motive. Alte motive invocate sunt dorința de sprijin fiscal și administrativ, dar și rapiditatea procesului și costurile mai reduse.

În același timp, profilul șoferilor este unul variat. Unii au deja un job full-time, alții dezvoltă proiecte personale sau au propriul business. Există și cazuri în care activitatea este una temporară, până la găsirea unui loc de muncă stabil.

Datele mai arată că venitul lunar net, după cheltuieli și taxe, pentru o activitate desfășurată la un program de 40 de ore pe săptămână, se situează între 5.500 și 5.700 de lei.

Pentru a detalia aceste informații, Capital a cerut clarificări privind diferențele reale de venit între sistemul de flotă și cel de PFA. Reprezentanții Pick au transmis că veniturile nete cresc, în medie, cu cel puțin 15% după trecerea pe PFA.

În ceea ce privește modul de calcul al taxelor, aceștia au explicat pentru Capital că șoferii pot deduce frecvent cheltuieli precum carburantul, chiria mașinii, întreținerea autoturismului și costurile legate de administrarea activității, toate acestea având impact direct asupra venitului final.

Tot în răspunsurile transmise redacției, reprezentanții companiei au precizat că nu există situații în care trecerea la PFA ar fi mai puțin avantajoasă decât sistemul de flotă.

La solicitarea Capital, reprezentanții Pick au detaliat și principalele dificultăți întâmpinate de șoferi după această tranziție. Aceștia au arătat că principala provocare este legată de partea fiscală, deoarece șoferii trebuie să acorde mai multă atenție obligațiilor fiscale, cu care nu erau obișnuiți în sistemul de flotă.

„Trebuie să fie atenți la partea fiscală, lucru cu care nu erau obișnuiți la flotă.”

În același timp, decizia de a trece pe PFA nu aparține unui singur tip de șofer. Există mai multe profiluri, de la persoane interesate să lucreze legal și să aibă siguranță financiară, până la șoferi care înțeleg mecanismele fiscale sau care doresc să evite comisioanele percepute de flote.

„Șoferii care au interesul să lucreze 100% legal, șoferii care vor siguranță, șoferii care au educație financiară și înțeleg cum funcționează taxarea pe PFA sau vor să învețe, șoferii care s-au săturat să plătească comisioane inutile flotelor, șoferii care s-au săturat să fie înșelați de flote.”

Am solicitat și detalii despre pașii concreți pentru șoferii care vor să facă această tranziție. Reprezentanții Pick au explicat că înființarea PFA nu implică costuri, însă există alte cheltuieli inițiale.

Autorizarea ARR este de aproximativ 410 lei, fiscalizarea la ANAF nu presupune costuri, iar achiziția unei case de marcat pornește de la aproximativ 600 de lei.

Totodată, aceștia au transmis că șoferii pot primi un bonus de 920 de lei după finalizarea înregistrării și realizarea unui anumit număr de curse.