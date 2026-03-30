Piața asigurărilor private de sănătate din România continuă să fie influențată de diversificarea serviciilor medicale, creșterea cererii pentru acces rapid la clinici private și diferențele semnificative dintre nivelurile de acoperire disponibile.

Pentru pachetele de bază, prețurile pornesc de la aproximativ 50–100 RON pe lună, fiind destinate în special persoanelor care doresc acces la servicii medicale esențiale la clinici private.

Pachetele de bază acoperă, în general:

consultații la medicul de familie sau generalist

analize de laborator uzuale

acces la o rețea limitată de clinici private

Pachetele medii extind semnificativ serviciile și pot include:

consultații la medici specialiști

investigații imagistice precum RMN sau CT

indemnizații pentru spitalizare sau intervenții chirurgicale

Pachetele premium sau internaționale oferă cel mai înalt nivel de protecție, incluzând:

acces la spitale private de top din România și din străinătate

tratamente complexe pentru boli cronice

acoperire extinsă pentru afecțiuni oncologice și intervenții majore

Pentru persoanele fără venituri care aleg să se asigure voluntar în sistemul public, contribuția CASS opțională este stabilită la 2.430 lei pe an, sumă calculată pe baza a 6 salarii minime brute.

Sistemul de asigurări de sănătate din Germania rămâne unul dintre cele mai structurate din Europa, însă alegerea între asigurarea publică (GKV) și cea privată (PKV) depinde de mai mulți factori, în special de venit, statut profesional și nivelul de acoperire dorit. Spre deosebire de sistemul public, asigurarea privată nu este calculată procentual din venit, ci în funcție de risc individual, vârstă și starea de sănătate.

Accesul la sistemul privat este reglementat printr-un prag anual de venit. În 2026, un angajat poate trece la PKV doar dacă are un venit anual de peste 77.400 € (aprox. 6.450 € lunar).

Costurile variază semnificativ în funcție de vârstă, statut profesional și nivelul de acoperire ales.

Tineri (19–30 ani)

Angajați: 212 € – 334 € / lună

Independenți: 424 € – 668 € / lună

Adulți (31–40 ani)

Angajați: 256 € – 401 € / lună

Independenți: 512 € – 802 € / lună

Adulți (41–50 ani)

Angajați: 318 € – 490 € / lună

Independenți: 635 € – 980 € / lună

Planuri premium

Pentru un adult de aproximativ 35 de ani, un pachet premium poate ajunge la aproximativ 870 € lunar, în funcție de acoperirea medicală și condițiile contractuale.

Studenți și minori

De la 122 € / lună (angajați)

Până la 244 € / lună (independenți)

Sistemul de asigurări de sănătate din Franța continuă să se bazeze pe un model mixt, în care statul, prin L’Assurance Maladie, acoperă o parte din cheltuieli, iar diferența este completată de asigurările private complementare, cunoscute sub numele de Mutuelles. Acest mecanism rămâne esențial pentru accesul la servicii medicale complete, însă costurile au înregistrat o creștere medie de aproximativ 4,3% – 4,7% față de anul anterior.

Prețurile variază în funcție de vârstă, nivelul de acoperire (Eco, Mediu, Premium) și regiunea de rezidență.

Tineri (până la 26 de ani)

34 € – 41 € / lună

Planurile sunt minimaliste, adaptate pentru studenți și tineri activi, cu acoperire de bază.

Adulți (30 – 50 de ani)

50 € – 100 € / lună

Un nivel mediu de protecție costă în jur de 72 € lunar pentru un adult de 40 de ani, incluzând consultații de specialitate și servicii extinse.

Seniori (peste 60 de ani)

110 € – 130 € / lună

Pentru vârsta de 70 de ani, costurile pot depăși 160 € lunar, în funcție de nivelul de acoperire.

Familii

Aproximativ 132 € / lună pentru un cuplu cu copii

Aceste pachete includ de regulă servicii medicale comune pentru toți membrii familiei.

Piața asigurărilor private de sănătate din Italia continuă să se dezvolte într-un ritm constant, pe fondul creșterii cererii pentru servicii medicale rapide și acces extins la clinici private. Costurile variază semnificativ în funcție de vârstă, nivelul de acoperire și statutul asiguratului, de la polițe foarte accesibile până la planuri premium de câteva mii de euro pe an.

Piața italiană este foarte diversificată, cu produse adaptate diferitelor nevoi și bugete.

Pachete esențiale / integrative

4,60 € – 10 € / lună

Aceste polițe oferă acoperiri limitate, precum:

Aceste polițe oferă acoperiri limitate, precum: consultații video

servicii stomatologice de urgență

mici intervenții sau reduceri la servicii medicale

Sunt utilizate frecvent ca supliment minim pentru acoperire de bază.

Pachete medii (standard)

50 € – 130 € / lună

Aceste planuri sunt cele mai comune și includ:

analize medicale

consultații la specialiști

reducerea timpilor de așteptare în sistemul privat

acces extins la clinici partenere

Pachete complete / premium

200 € – 300+ € / lună

peste 3.000 € anual

Acoperirea este extinsă și poate include:

spitalizare în clinici private

intervenții chirurgicale complexe

alegerea liberă a medicului

servicii medicale de top în Italia sau internațional

Seniori (peste 65–70 de ani)

De la aproximativ 31,50 € / lună pentru acoperiri specifice (ex. oncologie)

Planurile complete pot deveni semnificativ mai costisitoare

Costul crește direct proporțional cu riscul medical și nivelul de acoperire ales.

Familii

1.300 € – 2.500 € / an pentru o familie nucleară

Pachetele de bază pot începe de la aproximativ 21,30 € / lună

Aceste polițe sunt concepute pentru a acoperi mai mulți membri ai familiei, cu beneficii adaptate nevoilor comune.

Studenți străini

Aproximativ 700 € / an pentru acces la sistemul public

Între 120 € și 150 € / an pentru anumite polițe private dedicate

Acestea sunt soluții accesibile pentru studenții internaționali care au nevoie de acoperire medicală în Italia.

Rezidenți non-UE

Taxa minimă pentru acces voluntar la SSN: aproximativ 2.000 € / an

Din acest motiv, multe persoane din afara UE aleg asigurările private, care pot fi mai flexibile și uneori mai ieftine, în funcție de nevoi.

Sistemul de sănătate maghiar funcționează pe două niveluri:

asigurarea de stat obligatorie, destinată angajaților și rezidenților

asigurări private sau abonamente medicale, utilizate ca alternativă sau completare

Deși statul asigură accesul general la servicii medicale, mulți pacienți aleg sectorul privat pentru:

reducerea timpilor de așteptare

acces la clinici moderne

medici vorbitori de engleză

servicii mai predictibile

Pachete de bază (Essential)

8.000 – 15.000 HUF / lună (~20 € – 38 €)

Aceste planuri includ:

consultații de medicină generală

câteva specialități medicale

analize de laborator de bază

Sunt cele mai accesibile opțiuni pentru acces rapid la servicii elementare.

Pachete medii (Standard)

15.000 – 30.000 HUF / lună (~38 € – 75 €)

Acestea oferă un nivel de acoperire semnificativ mai ridicat:

investigații imagistice (RMN, CT)

mai multe consultații de specialitate

asistență telefonică 24/7 în unele cazuri

Reprezintă segmentul cel mai utilizat în mediul urban.

Pachete premium

peste 40.000 HUF / lună (peste 100 €)

Acoperirea include servicii extinse precum:

spitalizare în clinici private de top

stomatologie complexă

tratamente internaționale

acces la rețele medicale premium

Costurile pot crește semnificativ în funcție de nivelul de risc și beneficiile incluse.

Studenți

Aproximativ 56.000 HUF / semestru (~140 € / 7 luni)

echivalentul a ~20 € pe lună

Un exemplu frecvent este planul Generali Studium, destinat studenților internaționali.