Cutremur în România! Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a raportat, joi, producerea a două cutremure de mică intensitate în România.

Primul cutremur s-a înregistrat în județul Alba, în Transilvania, la ora 13:57:50 (ora României), cu magnitudinea de 2,0 și la adâncimea de 5,9 km. Seismul s-a produs în apropierea mai multor orașe: 42 km NV de Alba Iulia, 51 km NE de Deva, 55 km SV de Turda, 60 km SV de Cluj-Napoca, 65 km N de Hunedoara, 92 km V de Mediaș, 95 km NV de Sibiu și 99 km S de Zalău.

Cel de-al doilea cutremur a avut loc în județul Brașov, la ora 12:26:36, cu magnitudinea 2,3 și adâncimea de 5,1 km. Seismul a fost resimțit în apropierea orașelor: 39 km V de Sfântu-Gheorghe, 42 km NV de Brașov, 76 km E de Mediaș, 86 km SE de Târgu-Mureș și 90 km E de Sibiu.

Două cutremure au zguduit luni dimineața România, produse la doar trei minute distanță în județele Buzău și Argeș.

Primul cutremur a fost înregistrat la ora 6:52 în zona seismică Făgăraș-Câmpulung, județul Argeș, având magnitudinea 2,1 și o adâncime de 5,1 km. La doar trei minute distanță, la ora 6:55, un alt seism a avut loc în județul Buzău, cu magnitudinea 2,9 și adâncimea de 144,2 km.