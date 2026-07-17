Cutremur de 7,3 în Mexic. A fost emisă alertă de tsunami pentru mai multe state de la Oceanul Pacific

Un cutremur cu magnitudinea de 7,3 s-a produs vineri în largul coastei sudice a Mexicului, determinând autoritățile să emită o alertă de tsunami pentru mai multe zone de pe coasta Pacificului. Până în prezent, nu au fost raportate victime sau pagube importante, însă seismul a fost resimțit și în Guatemala și El Salvador.

Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), seismul s-a produs la ora 08:49, ora locală, în apropierea localității Puerto Madero, un oraș pescăresc din sudul Mexicului.

Cutremurul a avut loc la o adâncime de 15,2 kilometri și a fost urmat de mai multe replici, cu magnitudini cuprinse între 4,7 și 6.

Sistemul american de avertizare pentru tsunami a emis inițial o alertă privind posibilitatea producerii unor valuri periculoase pe litoralul Mexicului și Guatemalei.

Ulterior, au fost înregistrate valuri de aproximativ 30 de centimetri peste nivelul normal al mării în Puerto Madero și în statul mexican Chiapas.

După câteva ore, autoritățile americane au anunțat că pericolul de tsunami a trecut, dar au recomandat populației să rămână vigilentă și să manifeste prudență în apropierea mării.

Administrația Națională Oceanică și Atmosferică a SUA (NOAA) a estimat că valuri de mai puțin de 30 de centimetri ar putea ajunge și pe coastele din El Salvador, Columbia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Panama, Peru și Honduras.

Secretarul Marinei Mexicului, amiralul Raymundo Morales, a declarat că nu au fost constatate efecte grave în urma cutremurului, însă populația a fost sfătuită să evite plajele până la ridicarea completă a avertizărilor.

Guvernatorul statului Oaxaca, Salomón Jara Cruz, a precizat că seismul a fost resimțit cu intensitate moderată și că nu au fost raportate pagube semnificative.

La rândul său, guvernatorul statului Chiapas, Eduardo Ramírez, a anunțat suspendarea activităților administrative și a cerut și sectorului privat să adopte măsuri similare, ca măsură de precauție.

Seismul a fost resimțit și în Guatemala și El Salvador, unde a provocat evacuarea unor clădiri și i-a determinat pe locuitori să iasă din locuințe.

Președintele Guatemalei, Bernardo Arévalo, a anunțat că agenția națională pentru situații de urgență a fost mobilizată după un cutremur cu magnitudinea 5,6, având epicentrul în Quetzaltenango. Până în prezent, autoritățile nu au raportat victime.

NOAA amintește că un tsunami este format dintr-o serie de valuri care pot continua timp de mai multe ore și avertizează că persoanele aflate în apă pot fi înecate, lovite de resturi sau purtate în larg. Din acest motiv, autoritățile recomandă populației din zonele de coastă să urmărească informațiile oficiale și să respecte instrucțiunile emise de autoritățile locale.