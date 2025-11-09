Seismul de duminică a avut loc la 231 de kilometri de Semboku, în prefectura Akita, la ora locală 18:03 (GMT+10). Adâncimea exactă a cutremurului nu a fost determinată cu precizie, însă experții presupun că a fost unul superficial, ceea ce a făcut ca efectele să fie resimțite mai puternic în apropierea epicentrului comparativ cu un cutremur de aceeași magnitudine, dar mai profund.

Conform raportărilor preliminare, un alt seism, de magnitudinea 6,2, a fost înregistrat la doar 11 minute după primul, la 109 kilometri est de Miyako, în prefectura Iwate. Acesta s-a produs la o adâncime de aproximativ 20 de kilometri sub epicentru.

Institutul European-Mediteranean de Seismologie (EMSC) precizează că datele privind magnitudinea și adâncimea cutremurului ar putea fi ajustate în următoarele ore pe măsură ce specialiștii finalizează analiza.

Reteaua de seismografe citizen RaspberryShake a raportat cutremurul cu magnitudinea 6,3, în timp ce alte instituții, precum Centrul German de Cercetări Geoscientifice (GFZ) și Geoscience Australia, au estimat magnitudini între 6,3 și 6,7. Variațiile între agenții sunt normale, iar raportările ulterioare tind să ofere o precizie mai mare.

NHK a precizat că alerta de tsunami a fost emisă imediat după cutremur și că valul ar putea atinge până la un metru înălțime. Autoritățile au îndemnat populația să evite zonele de coastă și să rămână în locuri sigure până la noi instrucțiuni.

Măsura este considerată preventivă, având în vedere că cutremurele superficiale înregistrate în largul coastelor nordice ale Japoniei pot genera valuri periculoase.

În orașele Miyako (populație 51.200) și Kamaishi (populație 43.100), situate la aproximativ 109, respectiv 118 kilometri de epicentru, seismul a fost resimțit ca o ușoară zguduire. În general, cutremurele de această magnitudine nu cauzează daune majore, cu excepția obiectelor căzute de pe rafturi sau a geamurilor sparte.

Serviciul VolcanoDiscovery va continua să actualizeze datele privind magnitudinea și adâncimea cutremurului pe măsură ce apar informații suplimentare, urmărind și eventuale rapoarte despre efectele semnificative generate de seism.