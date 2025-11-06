Joi, la ora 14:54, în zona seismică Vrancea, s-a înregistrat un seism cu magnitudinea de 3,5 grade pe scara Richter, conform datelor furnizate de INCDFP.

Cutremurul s-a produs la o adâncime de aproximativ 80 de kilometri, fiind localizat în apropierea mai multor orașe: la 43 km de Focșani, 67 km de Sfântu-Gheorghe, 68 km de Buzău, 80 km de Brașov, 93 km de Bacău și 96 km de Bârlad.

La începutul lunii noiembrie, pe teritoriul României s-au înregistrat două seisme, având magnitudini de 2,2 și respectiv 3,5 grade pe scara Richter.

În cursul acestui an, cele mai puternice cutremure, cu o magnitudine de 4,4 pe scara Richter, s-au înregistrat pe 13 februarie în județul Buzău și pe 11 mai în județul Vrancea.

În 2024, cel mai semnificativ seism a fost înregistrat pe 16 septembrie, în județul Buzău, având o magnitudine de 5,4 grade pe scara Richter.

PAID România este responsabilă de administrarea întregului sistem al asigurărilor obligatorii pentru locuințe, ocupându-se de emiterea polițelor, gestionarea despăgubirilor și încheierea contractelor de reasigurare. Instituția are rolul esențial de a gestiona principalul risc natural cu care se confruntă România – riscul seismic.

„Expunerea PAID se apropie în prezent de 50 de miliarde de euro. Este un risc enorm, un risc strategic pentru România”, a declarat Nicoleta Radu, Director General al PAID România.

Deși populația este conștientă de pericolul cutremurelor, la nivel național lipsesc încă măsuri eficiente pentru o acoperire adecvată prin asigurări. Totuși, după 16 ani de funcționare, PAID a reușit să ridice procentul locuințelor asigurate obligatoriu la aproape 24%.

„Asta înseamnă că aproximativ 2,33 milioane de locuințe sunt asigurate dintr-un total de 9,8 milioane. Avem o locuință din patru asigurată, dar trei din patru rămân neasigurate. România este extrem de vulnerabilă”, a subliniat Nicoleta Radu.

Directorul PAID a subliniat că, fără un sistem robust de asigurări, nu ar exista metode financiare suficiente pentru a acoperi pagubele produse de un cutremur de mare amploare. România se numără printre puținele state care au introdus asigurarea obligatorie pentru locuințe, însă aplicarea efectivă a acestei legislații lasă încă de dorit.