Un seism cu magnitudinea 4,2 grade s-a produs sâmbătă dimineață, la ora locală 07:58, în provincia Balıkesir, situată în vestul Turciei, potrivit datelor oficiale publicate de Autoritatea pentru Managementul Dezastrelor și Situațiilor de Urgență (AFAD). Epicentrul cutremurului a fost localizat în districtul Sındırgı, la o adâncime de 6,8 kilometri.

Mișcarea tectonică a fost simțită în mai multe zone ale provinciei, dar și în regiunile învecinate, inclusiv İzmir, Manisa și Bursa, unde locuitorii au relatat momente scurte de panică. Martorii au povestit pentru presa locală că „s-au auzit zgomote puternice” și că „paturile și ușile s-au mișcat brusc timp de câteva secunde”.

Autoritățile au reacționat prompt, transmițând că situația este sub control și că nu există victime sau pagube materiale. „Până în acest moment nu s-au înregistrat efecte negative. Le cerem cetățenilor să urmeze informațiile oficiale și să nu se lase influențați de zvonuri”, a precizat AFAD într-un comunicat transmis presei turce.

Echipele de intervenție ale AFAD și serviciile de urgență locale au fost trimise în zonă pentru verificări de siguranță la clădiri, drumuri și rețele de utilități, însă primele rapoarte nu indică probleme structurale.

Turcia este una dintre cele mai active zone seismice din lume, situată la intersecția plăcilor anatoliană, eurasiatică și arabică. Regiunea Balıkesir, aflată între Marea Marmara și Marea Egee, a mai fost afectată de cutremure moderate în trecut, însă rareori cu efecte devastatoare.

Experții turci în seismologie au declarat pentru presa locală că activitatea din vestul țării este normală pentru această perioadă, dar avertizează asupra necesității consolidării clădirilor vechi, mai ales în zonele rurale.

„Cutremurele de această magnitudine nu sunt periculoase, dar ne reamintesc că Turcia trebuie să fie pregătită oricând pentru un seism major”, a explicat un specialist de la Observatorul Kandilli din Istanbul.

Măsuri de precauție și informare publică

Autoritățile locale au transmis locuitorilor mesaje de avertizare și instrucțiuni de comportament în caz de replici seismice, reamintind importanța păstrării calmului și a respectării canalelor oficiale de comunicare.

De asemenea, primăriile din Balıkesir și Sındırgı au anunțat că vor desfășura în următoarele zile exerciții de evacuare și informare publică, în colaborare cu AFAD și organizațiile de voluntari.

Cutremurul de sâmbătă vine la aproape doi ani după dezastrul din februarie 2023, când două seisme majore au lovit sudul Turciei, provocând moartea a peste 50.000 de persoane și distrugerea a zeci de mii de clădiri.