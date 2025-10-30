Cutremur în România. Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului a raportat că joi, la prânz, s-a înregistrat un cutremur în zona seismică Vrancea, județul Buzău, la o adâncime de 120 de km. Seismul a avut loc în apropierea orașelor Focșani, Buzău, Sfântu Gheorghe, Brașov și Ploiești.

„În ziua de 30 Octombrie 2025, la ora 12:16:59 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adâncimea de 120.0 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 53km V de Focsani, 59km NV de Buzau, 61km SE de Sfantu-Gheorghe, 70km E de Brasov, 85km NE de Ploiesti”, potrivit INFP.

Ciprian Ciucu a afirmat la Digi24 că riscul seismic reprezintă principala problemă a Bucureștiului. El a explicat că orașul se află într-o zonă cu risc foarte ridicat, datorită proximității față de centrul seismic Vrancea, iar starea clădirilor, în special a imobilelor din centrul Capitalei, este îngrijorătoare. Deși traficul afectează sănătatea locuitorilor și termoficarea generează pierderi financiare, Ciucu a subliniat că ceea ce îl preocupă cel mai mult este numărul mare de clădiri care ar putea să se prăbușească în cazul unui cutremur.

„Suntem o capitală cu foarte mare risc seismic. Această problemă este dată de proximitatea unui centru seismic și avem Vrancea care bate exact pe București. Apoi, vorbim și de calitatea fondului construit, adică imobilele construite în special în centru. Nu s-a făcut suficient aici. De fapt, aceasta este și problema care mă ține treaz noaptea. Traficul, evident, ne otrăvește aerul și ne îmbolnăvește, termia ne costă mai mult decât face și ar trebui să limităm pierderile. Dar cum să vă zic? Ceea ce mă ține treaz noaptea, pentru că știu că există această problemă, este numărul mare de clădiri care ar putea cădea la un cutremur”, a spus Ciucu.

Edilul a subliniat că, pentru a rezolva eficient problemele orașului, este necesar mai întâi să fie recunoscute și asumate, apoi să fie puse în aplicare politici publice și eventuale modificări legislative. El a explicat că, în prezent, procesul de consolidare a clădirilor poate fi împiedicat dacă unii locatari refuză să părăsească apartamentele, iar deși respectă dreptul la proprietate, consideră că protecția vieții trebuie să primeze.