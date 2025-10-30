Ciprian Ciucu a declarat la Digi24 că principala problemă a Bucureştiului o reprezintă riscul seismic. El a explicat că oraşul se află într-o zonă cu foarte mare risc, influenţată de apropierea de centrul seismic Vrancea, iar calitatea construcţiilor, în special a imobilelor din centrul Capitalei, ridică îngrijorări. Ciucu a spus că, deşi traficul afectează sănătatea locuitorilor şi termoficarea generează pierderi financiare, ceea ce îl preocupă cel mai mult este numărul mare de clădiri care s-ar putea prăbuşi în cazul unui cutremur.

„Suntem o capitală cu foarte mare risc seismic. Această problemă este dată de proximitatea unui centru seismic și avem Vrancea care bate exact pe București. Apoi, vorbim și de calitatea fondului construit, adică imobilele construite în special în centru. Nu s-a făcut suficient aici. De fapt, aceasta este și problema care mă ține treaz noaptea. Traficul, evident, ne otrăvește aerul și ne îmbolnăvește, termia ne costă mai mult decât face și ar trebui să limităm pierderile. Dar cum să vă zic? Ceea ce mă ține treaz noaptea, pentru că știu că există această problemă, este numărul mare de clădiri care ar putea cădea la un cutremur”, a spus Ciucu.

Edilul a subliniat că, pentru a aborda eficient problemele orașului, este esențial mai întâi să fie recunoscute și asumate, iar apoi să fie implementate politici publice, inclusiv modificări legislative. El a explicat că, în prezent, procedurile de consolidare a clădirilor pot fi blocate dacă unii locatari refuză să părăsească apartamentele, iar deși respectă dreptul la proprietate, consideră că dreptul la viață trebuie să primeze.

Primarul a adăugat că obiectivul său nu este doar rezolvarea problemelor imediate, ci și crearea unui cadru care să permită dezvoltarea armonioasă a orașului.

„În primul rând trebuie să conștientizăm problema, să o acceptăm, să urmeze politici, inclusiv în legislație. Astăzi, de exemplu, dacă vrei să consolidezi un bloc și cineva nu vrea să plece din apartament, s-a terminat. Ok, eu sunt liberal și respect dreptul la proprietate. Respect dreptul la proprietate, dar dreptul la viață trebuie să fie cumva superior dreptului la proprietate. Și atunci trebuie să recunoaștem că avem aceste probleme, dar nu vreau doar să rezolv probleme, vreau să creez cadrul prin care orașul să se dezvolte armonios”, a spus edilul.

Ciprian Ciucu consideră că problemele de trafic ar putea fi ameliorate semnificativ în aproximativ doi ani și jumătate, cu condiția implementării unor măsuri îndrăznețe, concentrate pe mobilitate, mai degrabă decât pe gestionarea tradițională a traficului.

„Bandă dedicată. Transportul trebuie să fie predictibil, să vină la timp, să fie bine conectat, să ajungi din punctul A în punctul B într-un timp rezonabil, să fie curat și să te simți în siguranță. Traficul nu este o problemă inginerească, este o problemă de comportament. Mobilitatea presupune politici de schimbare a comportamentului, despre asta este vorba. Și evident, ele vin cu niște măsuri care nu întotdeauna sunt cele mai populare. Dar dacă vrem să ne civilizăm și să nu mai vedem mașini pe trotuare în centrul orașului, trebuie să vorbim cu oamenii direct, să le explicăm unde vom ajunge. La început, toată lumea o să se supere. Da, a fost oarecare recul, dar acum, dacă oamenii mai văd mașini pe trotuar, ei cumva sunt nemulțumiți, se agită, sună la poliția locală”, a mai spus el.

Ciprian Ciucu a vorbit despre zona Magheru, amintindu-și de tinerețea sa și subliniind starea degradată a bulevardului, pe care îl descrie ca pe un „tunel insalubru”, cu clădiri deteriorate și trafic intens. El a precizat că unul dintre primele sale proiecte ca primar general va fi inițierea unui PUZ de regenerare urbană pentru Magheru, inspirat din modele europene precum Ramblas, care să transforme zona într-un spațiu comercial vibrant, atractiv pentru locuitori și vizitatori.

Ciprian Ciucu a atras atenția că sistemul de termoficare al Bucureștiului necesită investiții urgente, subliniind că nici gazul, nici energia electrică nu oferă soluții durabile. El a explicat că rețeaua, în special în vestul orașului, este foarte veche și nu face față cerințelor actuale, iar pierderile financiare continuă.

Ciucu a menționat că utilizarea centralelor de apartament pe gaz generează poluare și riscuri, iar trecerea la energie electrică ar depăși capacitatea rețelei. Primarul a subliniat necesitatea redimensionării sistemului, modernizării conductelor și eliminării pierderilor, ceea ce ar reduce subvențiile uriașe necesare în prezent pentru RADET.

„Din păcate, București a pierdut câteva sute de milioane de lei, dar schimbarea conductelor continuă. Rețeaua noastră de termoficare, mai ales pe vestul orașului, este foarte veche și nu mai face față. Am vrut să fac stații electrice de încărcare pentru mașini și mi s-a spus că nu va suporta rețeaua. Dacă mergem pe centrale de apartament, pe gaz, poluăm mult și există pericol. Dacă mergem pe electric, rețeaua nu face față. Va trebui să continuăm să investim în termoficare, să redimensionăm sistemul și să eliminăm pierderile, pentru că banii curg în pământ. În acel moment, nu vor mai fi necesare subvenții uriașe, pentru că problema RADET atrage subvenții foarte mari”, a precizat primarul Sectorului 6.

Ciprian Ciucu a atras atenția că, în prezent, preluarea metroului de către Primărie ar putea duce la dificultăți financiare majore, însă a subliniat că, dacă proiectul este abordat etapizat și cu obiective clare, autoritățile trebuie să își asume această responsabilitate, deoarece nu este normal ca Bucureștiul să fie subvenționat de restul țării.

„În acest moment, Primăria ar intra în faliment dacă ar prelua metroul, dar planificat etapizat, cu borne clare, va trebui să-și asume această responsabilitate. Nu este normal ca Bucureștiul să fie subvenționat de restul țării”, a spus acesta.

Candidatura sa la Primăria Capitalei a fost validată oficial miercuri, în unanimitate, de Comitetul de Coordonare al Municipiului București din cadrul PNL, potrivit unui comunicat al partidului.