Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a declarat în cadrul unei conferințe de presă la Parlament că PSD București îl propune pe Daniel Băluță, actualul primar al sectorului 4, drept candidat pentru Primăria Capitalei la alegerile locale din 7 decembrie. Alegerea urmează să primească validarea oficială marți.

„Am avut o ședință împreună cu colegii din conducerea organizației București. Urmarea a acestei ședințe, mâine în ședința comitetului politic național vom înainta propunerea pe care organizația București a făcut-o azi, anume ca Daniel Băluță să fie candidatul pentru primăria București”, a anunțat Grindeanu.

Gabriela Firea, actuala lideră a filialei PSD București, a făcut cunoscut că Daniel Băluță va fi cel care îi va lua locul la conducerea organizației.

Daniel Băluță a spus că se simte onorat de încrederea colegilor săi și a subliniat că, în opinia sa, alegerile pentru Primăria Capitalei se vor juca pe baza rezultatelor concrete obținute până acum, menționând proiectele realizate în Sectorul 4, precum metrou, spitale, școli și grădinițe, pe care își propune să le extindă la nivelul întregului oraș.

„Mă simt onorat de încrederea cu care am fost învestit de colegii mei”, a declarat Daniel Băluță. „Le fac cunoscut tuturor bucureștenilor că în aceste alegeri este vorba despre rezultate, despre ceea ce am reușit să facem în Sectorul 4 – metrou, spitale, școli, grădinițe, spitale. Toate acestea trebuie să se întâmple la nivel macro în București”.

Daniel Băluță a afirmat că problemele Bucureștiului sunt complexe, menționând că, de exemplu, discuția despre trafic nu poate fi separată de dezechilibrele de dezvoltare dintre nordul și sudul orașului.

„Avem urgența urbană a termoficării. Avem, traficul, poluarea, o mulțime de clădiri care sunt în risc seismic. Am văzut dramă din sectorul 5, toate rețelele utilitare suntr într-o stare de uzură morală. Trebuie să începem cu depanarea acestui oraș, și apoi despre un aeroport în sud, parcuri noi, teatre noi. Viața noastră se va îmbunătăți și orașul va deveni casa noastră. Nu trebuie să se mai întâmple ce am văzut”, a explicat Daniel Băluță.

Daniel Băluță a fost ales pentru prima oară primar al Sectorului 4 în iunie 2016 și și-a continuat mandatul prin succesele obținute la alegerile din 2020 și 2024.

Funcția i-a fost încredințată interimar în noiembrie 2015, după ce Cristian-Popescu Piedone a demisionat în urma tragediei de la Colectiv.