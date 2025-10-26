La sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, Mirabela Grădinaru a purtat o ținută complet neagră. Aceasta a inclus o rochie clasică, dresuri negre și pantofi cu toc mediu. Ținuta a fost completată de o geantă mică de mână, în aceeași culoare.

Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan a purtat o eșarfă subțire neagră pe cap, așezată în stil tradițional, pe durata slujbei de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului.

Băiețelul cuplului a fost îmbrăcat într-un costum bleumarin și cămașă albă, iar fetița a purtat o ținută în nuanțe crem.

Pe 26 octombrie 2025, Maia Sandu a fost prezentă la slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu a fost alături de familia președintelui Nicușor Dan pe durata ceremoniei.

Pentru această ocazie, Maia Sandu a optat pentru o rochie midi verde, completată de un palton vișiniu și pantofi negri.

La slujba de sfințire au fost prezenți și Principesa Margareta a României și Principele Radu. Principesa a purtat o rochie neagră cu palton asortat, completând ținuta cu o tocă în aceeași culoare.

Viorica Dăncilă a participat la eveniment împreună cu soțul ei, purtând o ținută complet neagră, în timp ce acesta a fost îmbrăcat într-un costum cu palton.

La ceremonie participă președintele României, Nicușor Dan, împreună cu partenera sa, Mirabela Grădinaru, și cei doi copii ai lor, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, președinții Senatului și Camerei Deputaților, Mircea Abrudean și Sorin Grindeanu, premierul Ilie Bolojan cu membri ai Guvernului, foștii președinți Emil Constantinescu și Traian Băsescu, Custodele Coroanei Române, Majestatea Sa Margareta, însoțită de Principele Radu, președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, Nunțiul Apostolic în România și Republica Moldova, Giampiero Gloder, Arhiepiscopul Mitropolit de București, Aurel Percă, alături de numeroși demnitari, oficialități și invitați din străinătate.

Cu ocazia evenimentului de astăzi, de Sfântul Dumitru, Gigi Becali a ales să poarte un pardesiu negru și pantaloni cu dungi, completând ținuta cu ochelari de soare. Patronul FCSB a atras atenția la sosire, prezentând invitația personalului de securitate prezent la eveniment.