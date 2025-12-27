Despre modul în care își educă fiul și fiica, Mirabela Grădinaru a explicat că atât ea, cât și Nicușor Dan, urmează același stil de parenting și ajung împreună la decizii comune în ceea ce privește creșterea și educația copiilor.

Într-un interviu televizat, Mirabela Grădinaru a fost întrebată dacă cei doi copii ai cuplului prezidențial conștientizează responsabilitatea imensă care apasă pe părinții lor.

„Da. Nicuşor are această calitate de a povesti şi de a enumera responsabilităţile lui, dar într-un mod foarte natural şi uşor de înţeles, inclusiv de către cel mic. Cel mic acum, în această perioadă, îşi doreşte, mai nou, să fie poliţist, asta este dorinţa lui. Noi îl încurajăm, zic: ce vei dori tu să devii când vei fi mare, asta vei deveni. Şi partea de responsabilitate, ei o percep mai mult prin prisma faptului că nu îl văd pe tatăl lor, că nu îl văd pentru că ştiu că trebuie să facă lucruri importante şi foarte grele”, a răspuns partenera de viaţă a preşedintelui.

Mirabela a explicat că, încă din perioada în care Nicușor Dan era primar al Capitalei, copiii au fost educați să îl recunoască pe tatăl lor ca fiind Nicușor Dan și nu doar deținătorul unei funcții publice.

„Am încercat, încă de când era primar şi mai primea, mai erau tot felul de comentarii pe la şcoală, întotdeauna am încurajat să le spună colegilor… tatăl tău este Nicuşor Dan, nu primarul Bucureştiului şi în cazul de faţă nu preşedintele ţării, ci Nicuşor Dan, eventual dacă vrei o etichetă, poţi să-i spui Nicuşor Dan, matematicianul şi atât. Dar altfel şi întotdeauna când mergem la şedinţe, la serbări, respectăm aceleaşi reguli ca ceilalţi părinţi şi Aheea (fiica cuplului prezidenţial – n.r.), dacă cumva întârzie dimineaţa la şcoală, doamna învăţătoare i-a atras atenţia aşa cum o face atunci când întârzie un alt copil din clasă”, a povestit partenera preşedintelui.

Mirabela Grădinaru a explicat că îl contactează pe președinte doar atunci când este vorba despre aspecte importante legate de copii. Ea a menționat că aceste apeluri sunt scurte, de aproximativ 7-11 secunde, și că Nicușor Dan răspunde întotdeauna, cu condiția să nu aibă telefonul pe silent.

„Da, dacă este ceva important, sun. Conversaţiile noastre nu depăşesc 11 secunde, 10 secunde. Sau o medie de 7-8 secunde şi întotdeauna este vorba despre copii. Şi întotdeauna îmi răspunde. Dacă nu are telefonul pe silent, îmi răspunde”, a spus Mirabela Grădinaru.

Prima doamnă a României, Mirabela Grădinaru, spune că, după alegerea lui Nicușor Dan în funcția de președinte, familia își menține vechile obiceiuri. Ea și-a păstrat locul de muncă, copiii cuplului au rămas la aceleași școli, iar cercul de prieteni nu s-a schimbat, deși „cunoștințele s-au extins”.

„Am încercat să păstrăm, tot acolo stăm, tot în acelaşi cartier unde avem o comunitate foarte frumoasă, sunt 34 de copii până în vârsta de 14 ani. Ne întâlnim mai rar acum, în timpul iernii, pentru că ziua este mai scurtă şi atunci când termin eu serviciul deja este întuneric şi nu mai am cum să-i scot afară. Dar am încercat cât de cât să ne păstrăm obiceiurile. Asta în condiţiile în care, pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor, rutina este importantă”, a povestit Mirabela Grădinaru în cadrul emisiunii „La cină”, difuzată de Digi 24, sâmbătă seară.

Mirabela Grădinaru a declarat că, împreună cu președintele, încearcă să mențină obiceiurile zilnice pentru ca cei doi copii să aibă o creștere cât mai normală. Întrebată cum reușesc să păstreze această normalitate într-o perioadă de vizibilitate publică ridicată, ea a explicat că secretul este să se comporte firesc, ca și cum viața lor nu s-ar fi schimbat.

„În primele zile, când m-am dus la birou, colegii mei mă întrebau. Mai vii? Şi am spus: da. Am primit întrebări şi de la grădiniţă: continuă să vină la aceeaşi grădiniţă? Da. Şi de la şcoală. Da. Aceeaşi şcoală, aceeaşi grădiniţă, acelaşi loc de muncă, aceiaşi prieteni. Întâlnirile în Parcul Carol din weekend stând pe iarbă sau pe bancă. A fost mai greu cu shopping-ul în primele două-trei săptămâni. Dar ulterior am obţinut şi acest drept de a merge la shopping, pentru că Aheei îi place foarte mult să se plimbe, nu neapărat să cumpere, dar să meargă şi ea la mall, măcar o jumătate de oră să se plimbe prin magazin”, a adăugat ea.

Partenera președintelui a povestit că, imediat după alegerea lui Nicușor Dan ca președinte, fiul lor a fost „șocat” când a mers la grădiniță însoțit de membri ai serviciului de protecție.

„În prima zi a fost partea de securitate. Au fost prezenţi domnii în vieţile noastre. De ce mergem cu această maşină şi nu cu a noastră? Şi zic că mergem cu un Uber, pentru că am mai apelat la Uber atunci când nu aş fi găsit locuri de parcare sau eram în întârziere. De ce sunt doi şoferi?”, a povestit Mirabela Grădinaru.

Mirabela Grădinaru a declarat că prietenii lor au rămas neschimbați și că se văd la fel de des ca înainte. Ea a adăugat că, odată cu funcția de președinte a lui Nicușor Dan, au apărut mai multe cunoștințe și a exprimat recunoștința pentru ceea ce are.