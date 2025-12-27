Întrebată care a fost cel mai frumos moment din viața ei, Mirabela Grădinaru a vorbit despre nașterea copiilor, dar și despre un episod extrem de sensibil, care i-a marcat profund și le-a rămas întipărit pentru totdeauna în suflet.

„Bineînțeles, nașterea copiilor a fost cel mai frumos moment. Dar a existat și un altul, extrem de emoționant: când Aheia a ridicat mâna după o jucărie. Țin minte că eram împreună cu Nicușor și am început amândoi să plângem”, a povestit ea în emisiunea „La cină”, moderată de Ionela Năstase și Adi Hădean.

Aheia a venit pe lume prematur, iar fiecare pas înainte a fost resimțit cu o emoție profundă de către părinți. Mirabela Grădinaru a mărturisit că lacrimile din acele momente nu au fost doar de bucurie, ci și de profundă recunoștință.

„O urmăream în fiecare gest, în fiecare evoluție, încercând să nu ratăm nimic. Au fost lacrimi de bucurie. Și de recunoștință”, a spus ea.

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a povestit că este o mare iubitoare de mâncare și că nu se numără printre cei care mănâncă doar pentru a supraviețui, ci, dimpotrivă, apreciază din plin gastronomia. Ea a mărturisit că, deși gătitul nu se numără printre pasiunile sale, gătește pentru copiii ei. Totodată, Mirabela Grădinaru a dezvăluit și care este preparatul preferat al președintelui.

„Da, sunt gurmandă. De obicei, se spune că mănânci ca să trăieşti, eu cred că mă aflu pe cealaltă baricadă, trăiesc ca să mănânc”, a afirmat Mirabela Grădinaru în emisiunea „La cină”, difuzată sâmbătă de Digi 24.

Prima doamnă a declarat că nu se consideră pricepută la gătit și că această activitate nu îi face plăcere, însă gătește pentru fiul și fiica sa. Ea a menționat că preparatele preferate ale copiilor sunt peștele cu orez, ciulamaua și ostropelul.

În ceea ce îl privește pe președintele Nicușor Dan, partenera sa a spus că acesta nu este pretențios la mâncare și că unul dintre felurile lui preferate este fasolea cu ciolan, recunoscând totodată că nu a reușit să reproducă gustul cu care acesta este obișnuit încă din copilărie.