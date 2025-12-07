Elena Băsescu, în vârstă de 45 de ani, a fost văzută din nou în public. Pe 6 decembrie, a apărut o fotografie pe Facebook care arată schimbările fizice prin care a trecut. Se poate observa clar că a acumulat câteva kilograme.

În trecut, Elena era mereu prezentă în media din România, dar în ultimii ani a ales să ducă o viață mai liniștită, concentrându-se pe creșterea celor trei copii.

Pe 6 decembrie, de Sfântul Nicolae, părinții ei, Traian și Maria Băsescu, au sărbătorit 50 de ani de căsnicie prin reînnoirea jurămintelor la biserică. În fotografiile de la eveniment, Elena apare alături de părinți, cu un aspect diferit față de perioada în care era activă în politică. Silueta subțire de odinioară a fost înlocuită de câteva kilograme în plus. Ea a purtat pantaloni, bluză, sacou și pantofi negri, cu machiaj discret și părul prins lejer într-o coadă.

Tot în fotografii apar și cei trei copii ai săi: Sofia, 12 ani, și Traian Jr., 10 ani, din căsătoria cu Bogdan Ionescu (Syda), și Anastasia, 7 ani, din relația cu Cătălin Tomata. La aniversare a fost prezentă și Ioana Băsescu, împreună cu soțul ei, avocatul Radu Pricop.

Traian și Maria Băsescu au sărbătorit 50 de ani de căsătorie și și-au reînnoit jurămintele la biserică, alături de familie. Ceremonia a fost una intimă, iar lângă ei au fost fiicele Elena și Ioana și nepoții. Traian Băsescu a postat pe Facebook câteva fotografii cu mesajul: „50 de ani împreună. Martor ne-a fost familia”.

În trecut, Maria Băsescu a lucrat în domeniul turismului, iar după ce s-a căsătorit, s-a dedicat complet familiei. Într-un interviu acordat cu ani de zile în urmă, Maria Băsescu a mărturisit că era pasionată de job-ul pe care îl avea în turism, unde era înconjurată de oamenii, fiind neplăcut pentru ea să stea singură, în casă, fără a mai putea socializa.

„Sunt casnică. Nu am fost așa dintotdeauna. Când m-a cunoscut soțul meu lucram în turism, pe Litoral. Și îmi plăcea foarte mult pentru că totdeauna mi-a plăcut societatea, oamenii. Să fie mulți oameni în jurul meu. Mai târziu, am ajuns închisă între patru pereți. Am stat foarte mult singură. Regret că n-am mai putut lucra. V-am spus, îmi plăcea compania, agitația”, a povestit fosta Prima Doamnă a României cu ani de zile în urmă.

Ea și Traian Băsescu s-au cunoscut în anul 1973, la un ceai dansant, pe vremea când fostul preşedinte al României era la Institutul de Marină, iar ea era la Școala de Tehnică Comercială din Constanța.

La început, ea nu a acordat prea multă atenție relației lor deoarece știa că după ce va termina școala se va întoarce acasă, așa că, inițial, au fost doar amici și se vedeau în weekend. După ce s-a întors acasă, au păstrat legătura, iar într-o zi Traian Băsescu a venit la ea acasă ca să o ceară în căsătorie. În anul 1975, s-au căsătorit.