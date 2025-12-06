AEP aduce la cunoştinţa publicului situaţia numărului de alegători pentru alegerile locale parţiale din data de 7 decembrie 2025, după cum urmează:

• Numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente este 2.193.680 de cetăţeni;

• Numărul total al alegătorilor înscrişi pe listele electorale complementare este de 24.988 de cetăţeni ai Uniunii Europene cu drept de vot care se află în evidenţele Inspectoratului General pentru Imigrări;

• Numărul total al persoanelor care au dreptul de vot interzis este de 21.393 de cetăţeni.

Anexa nr. 1 cuprinde numărul total de alegători din listele electorale permanente pentru alegerile locale parţiale din data de 7 decembrie 2025, pe categorii de vârstă şi în funcţie de mediu (urban/rural).

Anexa nr. 2 cuprinde numărul total de alegători din listele electorale permanente pentru alegerile locale parţiale din data de 7 decembrie 2025, aferent fiecărei localităţi.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că Registrul electoral a fost actualizat atât prin preluarea de date de la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor și de la Direcția Generală de Pașapoarte, cât și prin radieri realizate de persoanele autorizate din cadrul primăriilor.

Conform Legii nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, Registrul electoral reprezintă un sistem informatic național destinat înregistrării și actualizării datelor de identificare ale cetățenilor români cu drept de vot, precum și informațiilor privind arondarea acestora la secțiile de votare. Acesta este structurat pe județe, municipii, orașe și comune, pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară. Persoanele autorizate să efectueze operațiuni în Registrul electoral pentru cetățenii cu domiciliul sau reședința în România sunt primarii sau persoanele desemnate de aceștia, prin dispoziție, conform legii.

Duminică, în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei, vremea în București va fi predominant noros, cu ploi slabe sau burniță pe alocuri. Conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în noaptea de sâmbătă spre duminică (20:00 – 08:00), cerul va rămâne noros, cu precipitații slabe, iar vântul va sufla moderat, cu rafale de 25–35 km/h. Temperatura minimă va fi în jur de 3 grade.

Pe parcursul zilei de duminică, 7 decembrie, ANM anunță un cer mai mult noros, cu șanse pentru ploi slabe sau burniță și vânt slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 7–8 grade, iar cea minimă va fi între 3 și 4 grade, iar pe timpul nopții este posibilă apariția ceții.