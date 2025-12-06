Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) reaminteşte că, potrivit calendarului electoral, campania pentru alegerile locale parţiale de duminică se încheie sâmbătă, la ora 07:00.

”De la acest moment şi până la închiderea secţiilor de votare în ziua de 7 decembrie 2025, la ora 21:00, este interzisă continuarea propagandei electorale, prin orice mijloace şi în orice formă. Autoritatea Electorală Permanentă face apel la competitorii electorali să respecte cu stricteţe prevederile legale în vigoare şi să nu continue propaganda electorală, în vederea asigurării desfăşurării corecte şi transparente a procesului electoral”, transmis AEP.

Alegerile locale parţiale de duminică sunt organizate pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, a celei de primar general al Capitalei, precum şi a unor funcţii de primar din 12 localităţi din ţară. Mandatele obţinute şi validate în urma scrutinului din 7 decembrie vor fi valabile până la următoarele alegeri locale generale.

Votarea în cele 1.771 de secţii amenajate pentru acest scrutin va avea loc duminică, între orele 07:00 şi 21:00.

Datele privind prezenţa la vot vor fi disponibile în timp real odată cu deschiderea secţiilor de votare, pe platforma Autorităţii Electorale Permanente – https://prezenta.roaep.ro. Pentru fiecare secţie vor fi afişate numărul alegătorilor care s-au prezentat la urne, defalcat pe categorii de vârstă, mediu şi gen. Tot pe aceeaşi pagină vor putea fi consultate, imediat după încheierea votării şi transmiterea digitală, rezultatele înscrise în procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor.

Sâmbătă are loc predarea către Biroul Electoral al secţiei de votare a materialelor electorale: un exemplar al listei electorale permanente, două exemplare ale listei electorale complementare, formularele listelor suplimentare, buletinele de vot, ştampila de control, ştampilele cu menţiunea „votat”, timbrele autocolante, precum şi orice alte materiale necesare desfăşurării votării.

De asemenea, tot sâmbătă, până la ora 18:00, trebuie îndepărtate toate materialele de propagandă electorală din interiorul şi de pe clădirea secţiei de votare.

Duminică se desfăşoară alegeri locale parţiale în următoarele localităţi: comuna Remetea (Bihor), comuna Mihai Eminescu (Botoşani), comuna Marga (Caraş-Severin), comuna Dobromir (Constanţa), comuna Lumina (Constanţa), oraşul Găeşti (Dâmboviţa), comuna Sopot (Dolj), comuna Valea Ciorii (Ialomiţa), comuna Vânători (Iaşi), comuna Poienile de sub Munte (Maramureş), comuna Şieu (Maramureş) şi comuna Cârţa (Sibiu).