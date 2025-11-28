Campania cuprinde trei spoturi video şi are ca scop informarea corectă a alegătorilor şi prevenirea răspândirii dezinformării. Conform Autorităţii, iniţiativa se adresează atât publicului larg, cât şi reprezentanţilor mass-media.

”Scopul acestui demers este de a pune la dispoziţia cetăţenilor informaţii clare privind exercitarea dreptului de vot, precum şi recomandări privind protecţia împotriva informaţiilor false şi a conţinutului înşelător. AEP urmăreşte sprijinirea unei participări informate la procesul electoral şi protejarea integrităţii alegerilor”, arată AEP într-un comunicat oficial.

Spoturile video prezintă procedura de vot la alegerile locale parţiale, subliniază importanţa verificării surselor de informare şi oferă modalităţi de prevenire a dezinformării.

Materialele explică cine are drept de vot, când şi unde se desfăşoară votul, ce documente sunt necesare şi condiţiile de utilizare a urnei speciale. Spoturile avertizează asupra pericolelor generate de crearea şi răspândirea de conţinut fals sau manipulator şi recomandă verificarea informaţiilor înainte de a fi distribuite. Instituţia menţionează că iniţiativa păstrează identitatea vizuală folosită la alegerile anterioare, pentru a facilita recunoaşterea mesajelor ca parte a comunicării oficiale a AEP.

„Autoritatea Electorală Permanentă are responsabilitatea de a oferi alegătorilor informaţii oficiale, corecte şi verificate. Campania are rolul de a sprijini exercitarea informată a dreptului de vot şi de a proteja integritatea alegerilor în faţa fenomenului dezinformării”, a declarat preşedintele AEP, Zsombor Vajda.

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat joi că, din păcate, se aşteaptă ca aceste alegeri să fie câştigate cu un scor de 30% sau mai mic, ceea ce nu ar fi favorabil, deoarece primarul general are nevoie atât de legitimitate, cât şi de autoritate.

”Din păcate, cred că aceste alegeri vor fi câştigate cu un scor de 30% sau sub 30%, ceea ce nu este bine. Nu este bine, pentru că primarul general are nevoie de legitimitate şi de autoritate”, a spus Ciprian Ciucu, într-o conferinţă de presă.

Candidatul PNL la Primăria Capitalei a subliniat că, în cazul în care alegerile vor fi câştigate cu un scor redus, viitorul primar general va fi nevoit să depună un efort mult mai mare pentru a demonstra că merită încrederea tuturor bucureştenilor.