AEP confirmă controlul asupra finanțării campaniei lui Nicușor Dan
Potrivit surselor Digi24.ro, sesizarea privind finanțarea campaniei președintelui Nicușor Dan a fost depusă în 2025 și semnată de fostul președinte al AEP, Zsombor Vajda. În februarie 2026, AEP a răspuns solicitărilor unor persoane care au publicat ulterior răspunsul pe rețelele de socializare.
Documentul confirmă informații deja cunoscute de anul trecut privind controlul efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă asupra finanțării campaniei electorale a lui Nicușor Dan.
„Ca urmare a apariției unor suspiciuni privind săvârșirea unor fapte de natură penală, Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție”, potrivit răspunsului trimis de AEP în 2026.
Nicușor Dan a explicat cheltuielile campaniei și disputa cu AEP
Președintele Nicușor Dan a declarat că, pe parcursul campaniei electorale din anul precedent, a cheltuit aproximativ 61 de milioane de lei, dintre care 58,5 milioane au fost împrumuturi și 2,5 milioane donații. El a precizat că AEP i-a restituit circa 60 de milioane, cu un milion mai puțin decât suma totală cheltuită, iar după rambursarea împrumuturilor ar urma să îi rămână aproximativ 1,5 milioane de lei.
În ceea ce privește diferența de un milion de lei, Dan a anunțat că va contesta decizia AEP în instanță, estimând că procesul ar putea dura aproximativ doi ani, conform duratei obișnuite a litigiilor de contencios.
„În linii mari, eu am cheltuit în cele două tururi 61 de milioane de lei, din care 58 de milioane şi jumătate împrumutaţi şi două milioane şi jumătate donaţi. Dacă AEP-ul mi-ar fi restituit toţi banii pe care i-am cheltuit, aş fi rămas cu două milioane şi jumătate şi s-ar fi pus problema ce fac cu ei. AEP mi-a restituit 60 de milioane, cu un million de lei mai puţin, aproximativ. După ce voi plăti cele 58 de milioane şi jumătate împrumuturi, vor rămâne 1 milion şi jumătate. Restul de un million, pe care nu mi l-a dat înapoi AEP-ul, o să contestăm asta, o să fie un proces şi procesul ăsta probabil că va dura, aşa cum ştiu instanţele de contencios, cam doi ani”, a spus Dan într-o conferinţă de presă.
