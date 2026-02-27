Potrivit surselor Digi24.ro, sesizarea privind finanțarea campaniei președintelui Nicușor Dan a fost depusă în 2025 și semnată de fostul președinte al AEP, Zsombor Vajda. În februarie 2026, AEP a răspuns solicitărilor unor persoane care au publicat ulterior răspunsul pe rețelele de socializare.

Documentul confirmă informații deja cunoscute de anul trecut privind controlul efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă asupra finanțării campaniei electorale a lui Nicușor Dan.

„Ca urmare a apariției unor suspiciuni privind săvârșirea unor fapte de natură penală, Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție”, potrivit răspunsului trimis de AEP în 2026.

Președintele Nicușor Dan a declarat că, pe parcursul campaniei electorale din anul precedent, a cheltuit aproximativ 61 de milioane de lei, dintre care 58,5 milioane au fost împrumuturi și 2,5 milioane donații. El a precizat că AEP i-a restituit circa 60 de milioane, cu un milion mai puțin decât suma totală cheltuită, iar după rambursarea împrumuturilor ar urma să îi rămână aproximativ 1,5 milioane de lei.

În ceea ce privește diferența de un milion de lei, Dan a anunțat că va contesta decizia AEP în instanță, estimând că procesul ar putea dura aproximativ doi ani, conform duratei obișnuite a litigiilor de contencios.