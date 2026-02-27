Președintele României a afirmat că ajustarea modului de calcul al pensiilor reprezintă un act de echitate așteptat de societate și a subliniat că încrederea cetățenilor în stat se consolidează atunci când reformele solicitate devin realitate și există coerență între promisiuni și acțiuni.

„Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră. Încrederea cetățenilor în stat se recâștigă atunci când reformele așteptate de societate devin realitate, când există coerență între ceea ce se promite și ceea ce se face”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a transmis un mesaj clar către sistemul judiciar, subliniind că reforma pensiilor nu afectează importanța sau independența magistraților și asigurând că munca acestora este respectată și recunoscută în cadrul statului. El a reafirmat că independența justiției rămâne un pilon esențial al democrației românești și a promis sprijin pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru din sistem.

„Îi asigur pe magistrați că munca lor este respectată, iar importanța lor în arhitectura statului este pe deplin recunoscută. Independența justiției rămâne un pilon fundamental al democrației românești”, a precizat președintele.

Nicușor Dan a declarat că va sprijini măsurile legislative și administrative solicitate de corpul profesional pentru a optimiza condițiile de muncă ale magistraților și a subliniat că reforma trebuie să fie însoțită de respect față de profesioniștii care asigură buna funcționare a justiției.

„Voi susține măsurile legislative și administrative cerute de corpul profesional pentru optimizarea condițiilor în care își desfășoară activitatea. Reforma trebuie să meargă mână în mână cu respectul față de profesioniștii care asigură funcționarea justiției”, a adăugat Nicușor Dan.

Curtea Constituțională a României CCR a transmis joi spre publicare în Monitorul Oficial motivarea referitoare la legea pensiilor de serviciu ale magistraților, recent declarată constituțională. Votul a fost de 6 la 3, iar mai mulți judecători au formulat opinii separate. În documentul de 40 de pagini, CCR explică motivele pentru care a respins sesizarea CJUE, subliniind că instanța europeană nu verifică conformitatea normelor interne cu dreptul UE și nu oferă avize consultative cu caracter general. Curtea precizează că admisibilitatea întrebărilor preliminare depinde de cauzele aflate pe rolul instanțelor naționale și de „utilitatea reală” a răspunsului CJUE.

Recent, șefii celor 16 Curți de Apel din România și UNJR i-au cerut președintelui Nicușor Dan să trimită legea înapoi la Parlament pentru reexaminare, argumentând că proiectul ar încălca statutul magistratului, ar genera trei categorii de pensionari speciali și ar crea discriminări în sistemul judiciar.

Administrația Prezidențială a transmis că președintele așteaptă motivarea CCR pentru a putea promulga legea și a o aduce în vigoare.

Curtea Supremă de Justiție, care a sesizat anterior neconstituționalitatea legii, a anunțat că va folosi toate mijloacele legale și instituționale pentru a apăra independența justiției, inclusiv prin sesizarea instituțiilor europene competente.