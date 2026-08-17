Bursa de Valori București a închis pe roșu. BET a scăzut, iar tranzacțiile au ajuns la 1,37 miliarde de lei

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat prima ședință de tranzacționare a săptămânii cu scăderi pe aproape toți indicii principali. Valoarea totală a tranzacțiilor s-a ridicat la 1,37 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 262,82 milioane de euro.

Principalul indice al Bursei de Valori București, BET, care urmărește evoluția celor mai lichide 20 de companii listate, s-a depreciat luni cu 0,15%, până la 35.981,83 puncte.

Evoluția a venit după ce piața începuse ziua pe plus. După primele 31 de minute de tranzacționare, BET înregistra un avans de 0,12%.

Tendința s-a schimbat însă pe parcursul ședinței, iar majoritatea indicilor importanți au ajuns să închidă în teritoriu negativ.

BET-Plus, care urmărește cele mai lichide acțiuni de la BVB, a scăzut cu 0,13%. BET-XT, indicele celor mai lichide 25 de titluri, a pierdut 0,20%, iar BET-BK, utilizat ca reper de randament pentru fondurile de investiții, a încheiat cu un declin de 0,11%.

Cea mai pronunțată scădere dintre indicii menționați a fost înregistrată de BET-FI, care urmărește societățile de investiții financiare. Acesta s-a depreciat cu 0,65%.

Nici sectorul energetic nu a reușit să rămână pe plus. BET-NG, indicele care urmărește companiile din energie și utilități, a coborât cu 0,40%.

La începutul ședinței, BET-NG se afla deja în teritoriu negativ, cu un declin de 0,21%.

Excepția zilei a venit de pe piața AeRO. Indicele BETAeRO, care include companii reprezentative listate pe această piață, s-a apreciat cu 0,55%.

Valoarea totală a tranzacțiilor realizate luni la Bursa de Valori București a ajuns la 1,37 miliarde de lei, respectiv aproximativ 262,82 milioane de euro.

Pe Piața Reglementată, Romgaz a ocupat prima poziție în clasamentul lichidității, cu tranzacții în valoare de 10,27 milioane de lei.

Pe locul următor s-a situat Banca Transilvania, cu schimburi de 9,43 milioane de lei, urmată de OMV Petrom, cu tranzacții în valoare de 5,21 milioane de lei.

Cele trei companii au atras astfel unele dintre cele mai mari volume de tranzacționare ale ședinței pe Piața Reglementată.

În ciuda evoluției negative a principalilor indici, unele acțiuni au înregistrat creșteri de două cifre.

Cea mai bună evoluție menționată în datele BVB a fost cea a titlurilor Simtel Team, care s-au apreciat cu 14,43%.

Acțiunile Prefab au urcat cu 11%, iar titlurile COMCM Constanța au înregistrat un avans de 9,15%.

La polul opus, acțiunile Casa de Bucovina-Club de Munte au avut cea mai mare scădere, de 3,60%. Titlurile Chimcomplex Borzești au pierdut 2,91%, iar SSIF BRK Financial Group a încheiat ședința cu un declin de 2,44%.