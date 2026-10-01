Cine este politicianul pe care Elena Udrea îl vede premier: „Are curaj să își susțină opiniile”

Elena Udrea susține că Alin Tișe ar fi cea mai potrivită variantă dintre numele vehiculate pentru funcția de prim-ministru. Fostul ministru a comentat și poziția președintelui Nicușor Dan privind participarea AUR la o viitoare guvernare, acuzându-l că încearcă să își păstreze electoratul apropiat de USR. Declarațiile vin în contextul în care șeful statului a anunțat noi consultări cu partidele pentru luni, urmate de o nouă nominalizare pentru funcția de premier.

Într-o postare publicată joi pe Facebook, Elena Udrea a prezentat argumentele pentru care îl consideră pe Alin Tișe o variantă potrivită pentru conducerea Guvernului.

Aceasta a invocat experiența sa în administrația publică, mandatele obținute la conducerea Consiliului Județean Cluj și perioada petrecută în Parlament.

„Dintre toate numele vehiculate ca posibili viitori Prim Ministri, îl consider cel mai potrivit pe Alin Tise. Un politician temeinic, cu o carieră construită pe succese în alegeri nominale, a fost ales președinte al CJ Cluj de 4 ori. Are o experiență de 15 ani în administrația publică și rezultate concrete în dezvoltarea Județului Cluj, de necontestat. A fost și senator 4 ani. Are viziune, este coerent în ideile pe care le exprimă, are curaj să își susțină opiniile, are atitudine de lider. Fiind membru PNL, ar trebui să obțină voturile liberalilor mai mult decât Siegfried Mureșa care era un venetic în partid. Și atunci, PSD-PNL plus minorități ar face majoritatea să își treacă Guvernul.”

Elena Udrea a abordat și variantele de majoritate parlamentară, susținând că o altă formulă ar putea implica PSD și AUR. Afirmațiile sale vin după ce Nicușor Dan a declarat că va condiționa partidele, la viitoarele consultări, să nu coopteze AUR la guvernare. Președintele și-a justificat poziția prin mandatul primit pentru păstrarea direcției pro-occidentale și a stabilității financiare și a susținut că participarea AUR la guvernare ar afecta relațiile României cu partenerii externi.

Udrea a scris:

„Dacă nu, pentru ca Bolojan vrea ori un susținător al său ori nimeni, varianta este PSD cu AUR. Nicușor Dan însă, insistă să spună ca nu va accepta AUR la guvernare. Dar cine îi dă lui dreptul, sau “mandat”, așa cum a zis astăzi, sa vrea sau nu un partid la guvernare? Asta o stabilesc parlamentarii, în funcție de câte voturi au în spate. Cum să spui ca nu accepți ca AUR să intre în guvern cat timp astăzi peste 40% dintre români susțin acest partid? Unii dintre aceștia l-au votat chiar pe Dan la Președinție! Ce vrea să spună Președintele, ca votanții/sustjnatorii AUR sunt prosti, sunt cetățeni de mana a doua, votează degeaba??? Adică USR cu 8% poate guverna, dar AUR cu peste 40% nu are voie, pentru ca “s-ar supăra partenerii”?!Cine sunt acești “parteneri”? Eu cred ca de fapt Nicușor Dan încearcă prin acest discurs anti AUR să isi păstreze electoratul USR-ist, care se cam mută la Bolojan.”

Afirmațiile privind procentele atribuite AUR și USR îi aparțin Elenei Udrea și sunt prezentate în postarea sa.

În finalul mesajului, Elena Udrea a legat situația politică de dificultățile economice și a susținut că președintele ar trebui să contribuie la găsirea unei formule care să permită formarea unui nou guvern.

„Dar el este președintele tuturor românilor. Poate niște USR-iști se vor supăra pe el și vor pleca la Bolojan, dar milioane de români îl vor aprecia dacă va fi în stare să oprească această dublă criză, politică și economică, care a adus poporul la sapă de lemn. Dacă nu o va face, Nicusor Dan se dovedește mai politicianist decât partidele pe care le acuză ca din interese strict electorale, nu se înțeleg să formeze un guvern!”

Nicușor Dan a anunțat că luni va convoca partidele parlamentare la Palatul Cotroceni pentru o nouă rundă de consultări și că, în aceeași după-amiază, intenționează să nominalizeze o nouă propunere pentru funcția de prim-ministru.