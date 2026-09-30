UPDATE: Vot decisiv pentru Guvernul Mureșan. Premierul desemnat, promisiuni despre pensii și taxe. PSD și AUR spun „nu”

Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan ajunge miercuri, 30 septembrie, la votul de învestitură. Deputații și senatorii se reunesc în ședință comună de la ora 13:00, iar Cabinetul are nevoie de minimum 233 de voturi favorabile pentru a trece de Parlament.

Președintele AUR, George Simion, a anunțat miercuri, în plenul reunit al Parlamentului, că parlamentarii partidului nu vor vota pentru învestirea Guvernului propus de Siegfried Mureșan. Liderul AUR a susținut, în discursul său, că partidul ar fi fost supus unor amenințări și presiuni și a cerut organizarea de alegeri.

„Vă trece un fior rece aşa pe şira spinării de fiecare dată când auziţi de votul românilor şi de alegeri democratice. Asta este soluţia constituţională care ar trebui adoptată de un individ care conduce România şi are o dungă roşie aşa pe buletin şi îşi permite să traseze linii roşii legate de guvernarea ţării. Nu ne intimidează! Am venit astăzi la acest pupitru pentru a da răspunsul din partea noastră. Şi răspunsul este: nu! Nu suntem trădători, nu suntem de vânzare, rămânem loiali poporului român care ne-a trimis aici în Parlament să-i reprezentăm cu cinste şi cu demnitate”, a spus George Simion în plen.

Simion a susținut apoi că au existat încercări de intimidare și cumpărare a voturilor pentru susținerea unor guverne. Afirmațiile îi aparțin liderului AUR.

„Ne-aţi ameninţat, aţi trimis private jet-uri după noi, aţi pus patronii de televiziune să încerce să ne cumpere, să ne ameninţe. Pe bursa neagră a voturilor pentru aceste guverne temporare, un vot a ajuns să se tranzacţioneze cu câteva sute de mii de euro. Avem şi filmările, le vom prezenta în episoadele următoare. Vedeţi, voi v-aţi aruncat la câteva zeci de mii, aveţi şi voi grijă pe viitor cum negociaţi. Aţi otrăvit societatea şi la propriu şi la figurat şi aţi încercat să ne intimidaţi şi să ne acuzaţi cu fel de fel de Iude care erau puse să vorbească împotriva noastră. Nu aveţi nimic sfânt şi de ziua mea l-aţi arestat pe domnul Călin Georgescu, iar ieri, înaintea unui vot important pentru ţară, l-aţi trimis la Arestul Central şi pe mine m-aţi avertizat că eu sunt următorul. Nu ne este frică!”, a precizat el.

George Simion a anunțat explicit poziția AUR la votul de învestitură și a legat-o și de situația lui Călin Georgescu.

„Răspunsul meu este că nu. În ciuda tuturor ameninţărilor, nu votăm acest guvern marionetă şi, ca să se audă şi vocea românilor tare şi clar în Parlamentul României, vreau să vă zic că nu vom vota nicio altă variantă de guvern până nu îl eliberaţi şi faceţi dreptate lui Călin Georgescu. Noi suntem toţi pentru unul şi unul pentru toţi, aşa că o să-l apărăm pe Călin Georgescu, familia lui şi familia tuturor românilor care s-au săturat de voi, s-au săturat de acest gunoi, s-au săturat de noi şi noi guverne provizorii şi vor o altă direcţie şi vor o conducere românească. Mai devreme sau mai tâziu o să ajungem acolo şi cu voia lui Dumnezeu cred că o să fie mai devreme”, a subliniat George Simion.

În finalul intervenției, liderul AUR s-a adresat parlamentarilor și le-a cerut să nu susțină Cabinetul Mureșan. El a transmis și că celor care nu votează Guvernul și se alătură demersului său le oferă un loc pe lista pentru următoarele alegeri.

„Nu există decât înainte sau sus. Ştiţi voi unde. Nu vă murdăriţi sufletele din cauza fricii şi mă uit în special la cei care au venit votaţi de români în acest Parlament pe un mandat suveranist. Refuzaţi să votaţi astăzi şi picaţi acest guvern aşa cum trebuie, cu un scor record. Românii, dragi colegi, sunt singurii care vă pot dicta. Eu vă voi întinde o mână şi ofer tuturor celor care nu votează astăzi acest guvern marionetă şi vin de partea poporului român un loc pe lista poporului român la următoarele alegeri. Poate să se zvârcolească dracii oricât vor ei! Trebuie să ne ţinem coloana dreaptă, pentru că principiile nu sunt haine pe care să le schimbi de la un an la altul. Lumea, dragii mei, este mică, dar Dumnezeu este mare. Aşa că noi astăzi alegem să mergem înainte doar cu Dumnezeu”.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat miercuri, în plenul reunit al Parlamentului, că social-democrații nu vor acorda voturile necesare Guvernului propus de Siegfried Mureșan. Liderul PSD a criticat formula de guvernare prezentată și a susținut că aceasta ar continua direcția fostului Cabinet Bolojan.

„Astăzi, ar fi trebuit să punem capăt uneia dintre celei mai mari crize politice din istoria recentă a României. De 150 de zile, ţara este complet BLOCATĂ deoarece DREAPTA a refuzat să accepte un lucru simplu: direcţia în care merge România este una complet greşită! Privilegiile sunt mai importante pentru PNL-USR decât economia şi viaţa oamenilor. În locul soluţiilor raţionale, aţi ales războiul politic. În locul românilor, aţi ales să vă ţineţi de scaune. În loc să puneţi umărul la formarea rapidă a unui Guvern, aţi prelungit agonia politică cu încă 10 zile de criză. Doar ca să veniţi astăzi în faţa românilor cu un Guvern marionetă”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a continuat atacul la adresa Cabinetului propus de Mureșan și a anunțat explicit poziția partidului la vot.

„Acesta NU este un Guvern al României. Este doar un alt guvern Bolojan, cu mai mult USR-rism în el. Un BOLOJAN 2.0 care va aplica fix aceeaşi reţetă a dezastrului şi austerităţii. Partidul Social Democrat spune nu acestui guvern Bolojan reşapat. Partidul Social Democrat spune nu acestui program scris cu inteligenţă artificială. Vă anunţ, că nimeni din PSD nu a fost impresionat de ameninţările domnului Mureşan. Nu e nu! PSD va vota doar un guvern care ţine cu România”, a mai transmis liderul PSD.

În discursul său, Sorin Grindeanu a afirmat și că PSD este un partid pro-european, răspunzând astfel mesajelor transmise anterior de premierul desemnat despre orientarea europeană a României.

„Domnule Mureşan – când dumneavoastră eraţi preocupat să legaţi dopul de sticlă la Bruxelles, PSD lupta şi reuşea să bage România în Schengen! Am reuşit asta inclusiv împotriva voastră – a găştii lui Macovei, care aţi inventat MCV pentru a ţine România în afara Schengen ani şi ani de zile. Şi continuaţi să faceţi rău ţării împreună cu colegii voştri de la USR care se cred în filme poliţiste de duzină. Vă imaginaţi tot felul de conspiraţii. dar n-aveţi nicio jenă să semnaţi cu două mâini scrisori pentru suspendarea fondurilor europene pentru România”, a mai afirmat liderul PSD.

Grindeanu a încheiat această parte a intervenției susținând că actuala formulă de guvernare trebuie înlocuită și a făcut referire la posibilitatea alegerilor anticipate.

„După 150 de zile de haos, este momentul ca această guvernare a eşecului să plece acasă definitiv. Vreţi să prelungiţi criza?! Atunci mergeţi în continuare pe calea anticipatelor. După alegeri, veţi încăpea toţi într-un lift. Fără să vă înghesuiţi!”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

Siegfried Mureșan a vorbit miercuri, în plenul Parlamentului, și despre românii plecați în străinătate, în discursul susținut înaintea votului de învestitură. Premierul desemnat a susținut că întoarcerea acestora depinde de existența unor locuri de muncă bine plătite, de servicii publice funcționale și de posibilitatea de a reuși prin muncă în România.

În continuarea discursului în care a insistat asupra apartenenței României la Uniunea Europeană, Siegfried Mureșan a transmis un mesaj românilor care locuiesc și muncesc în afara țării.

„Le mulțumesc românilor din diaspora pentru tot ceea ce fac pentru România și îmi doresc ca tot mai mulți dintre ei să se poată întoarce acasă”, a spus Mureșan.

Premierul desemnat a vorbit și despre situația milioanelor de români care trăiesc în alte state europene.

„Mulțumim Europei că are grijă de mai multe milioane de români, de care noi, din păcate, nu am reușit să avem grijă până acum”, a menționat Mureșan.

Mureșan a legat revenirea unei părți a diasporei de condițiile economice și de calitatea serviciilor publice din România. În opinia sa, românii ar avea motive să revină dacă ar putea găsi aici oportunități similare celor de care beneficiază în statele în care locuiesc în prezent.

„Se vor întoarce când vor putea avea în România ceea ce au găsit în țările în care locuiesc acum în diaspora: locuri de muncă bune, servicii publice care funcționează și șansa de a reuși prin muncă”, a completat premierul desemnat.

Mesajul se înscrie în viziunea prezentată de Mureșan pentru o „Românie prosperă”, una dintre direcțiile pe care le-a inclus și în programul de guvernare depus la Parlament. Programul prezentat de PNL, USR și UDMR cuprinde 372 de măsuri, iar Mureșan a indicat reforma statului și dezvoltarea economică printre priorități.

Premierul desemnat a legat obiectivul privind creșterea nivelului de trai și de apartenența României la Uniunea Europeană. El a susținut că fondurile aflate la dispoziția țării trebuie utilizate pentru dezvoltare.

„Nu suntem singuri, suntem parte a Uniunii Europene. Avem acces la resurse importante pentru dezvoltarea țării și le vom folosi”, a afirmat el.

Mureșan a continuat mesajul insistând asupra muncii și a posibilității oamenilor de a prospera în România.

„Asta înseamnă pentru noi o Românie prosperă, o Românie în care munca este apreciată și o Românie în care te poți împlini prin munca cinstită. Iar pentru a construi această Românie avem oportunitatea pe care generațiile dinaintea noastră nu au avut-o (…) Prosperitatea evident începe cu munca oamenilor și cu ceea ce rămâne din ea”, a spus Mureșan.

El a vorbit și despre politica fiscală a Guvernului propus, afirmând că nu vor fi introduse taxe și impozite noi și că TVA ar urma să fie redus de la 21% la 19% atunci când situația bugetară va permite acest lucru. Indexarea pensiilor și alocațiilor în 2027 și eventuala reducere a TVA se regăsesc și în programul de guvernare depus la Parlament.

„În primul rând, cota unică rămâne aceeaşi. Fără taxe şi impozite noi. De îndată ce ne vom permite, avem în vedere reducerea TVA-ului de la 21% la 19%. Garantăm predictibilitate fiscală fără schimbări fiscale multe şi ne propunem ca jumătate din economiile obţinute prin reforma statului şi o colectare mai bună să se întoarcă la oameni prin reducerea taxelor, prin taxe mai mici, pe muncă de exemplu”, a spus premierul desemnat Siegfried Mureşan. „Şi ştim că trebuie să indexăm pensiile şi alocaţiile şi vom face acest lucru în anul 2027”, a adăugat Siegfried Mureşan.

În discursul din Parlament, premierul desemnat a prezentat și o serie de măsuri destinate familiilor. Printre acestea se numără investiții în creșe și cămine studențești, precum și lansarea unui program denumit „Contul Viitorului”.

„De aceea vom investi mai mult în construcţia de creşe şi de cămine studenţeşti. Lansăm programul Contul Viitorului, în care, începând cu primul an de viaţă al fiecărui copil, părinţii să poată economisi pentru copil, iar noi, statul, îi vom sprijini. Vom sprijini îngrijirea copiilor şi accesul la prima casă. Vom elimina supraimpozitarea muncii part-time pentru părinţii cu mai mulţi copii”, a subiniat Mureşan.

Siegfried Mureșan se prezintă în fața Parlamentului cu echipa de miniștri și programul de guvernare depuse la finalul săptămânii trecute. Pentru învestirea noului Executiv este necesar votul favorabil al majorității deputaților și senatorilor, respectiv cel puțin 233 de voturi.

Premierul desemnat declara, înaintea audierilor, că PNL, USR și UDMR, cele trei formațiuni care susțin Cabinetul, dispun împreună de aproximativ 170 de voturi. În aceste condiții, pentru atingerea pragului necesar sunt necesare și voturi din afara celor trei partide.

Programul de guvernare depus de Siegfried Mureșan cuprinde 372 de măsuri, iar echipa propusă pentru viitorul Executiv este formată din 16 miniștri.

Mircea Abrudean este propus pentru Ministerul Afacerilor Interne, Radu Miruță pentru Ministerul Apărării, iar Tanczos Barna pentru Agricultură. Pentru Ministerul Justiției a fost nominalizată Andrea Chiș, în timp ce Alexandru Nazare este propus la Finanțe.

Lista este completată de Oana Țoiu la Afaceri Externe, Oana Gheorghiu la Sănătate, Cătălin Drulă la Transporturi, Cseke Attila la Dezvoltare, Raluca Turcan la Muncă și Dragoș Pîslaru la Investiții și Proiecte Europene.

Irineu Darău este propus pentru Economie, Digitalizare, Antreprenoriat și Turism, Diana Buzoianu pentru Mediu, Sebastian Burduja pentru Energie, Bulcsu Koppany Otvos pentru Cultură, iar Mihai Dimian pentru Educație și Cercetare.

Candidații pentru funcțiile de ministru au trecut luni și marți prin audierile comisiilor parlamentare de specialitate. La finalul celor două zile, opt dintre cele 16 propuneri au primit aviz favorabil, iar celelalte opt au primit aviz negativ.

Avize favorabile au primit Tanczos Barna, Alexandru Nazare, Mircea Abrudean, Dragoș Pîslaru, Oana Țoiu, Bulcsu Koppany Otvos, Cseke Attila și Diana Buzoianu.

Rezultatul audierilor nu decide însă soarta Cabinetului. Avizele comisiilor sunt consultative, iar votul care stabilește dacă Guvernul este sau nu învestit este cel din plenul reunit al Parlamentului.

În cazul în care Cabinetul Mureșan nu întrunește cele 233 de voturi necesare, procedura constituțională pentru formarea unui Guvern continuă.

Siegfried Mureșan este a treia propunere de premier făcută de președintele Nicușor Dan după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, pe 5 mai. Eugen Tomac, desemnat în luna iunie, și-a depus mandatul după ce nu a reușit să strângă o majoritate parlamentară. Ulterior, Cabinetul propus de Adrian Veștea a ajuns la vot, dar nu a obținut majoritatea necesară pentru învestire.

Președintele Nicușor Dan a susținut, înaintea votului de miercuri, că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție pentru deblocarea actualei crize politice și a făcut apel la partidele parlamentare să depășească disensiunile.