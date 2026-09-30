Marius Budăi pune tunurile pe programul PNL-USR, înaintea votului: „PSD nu va vota așa ceva”

Marius Constantin Budăi critică programul de guvernare PNL-USR și măsurile adoptate până acum. Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta susține că majorarea taxelor și înghețarea veniturilor au afectat economia și pune sub semnul întrebării continuarea aceleiași politici.

Marius Budăi și-a început mesajul cu formularea „Când situația o va permite”, despre care spune că apare în programul de guvernare PNL-USR.

„Au majorat TVA, au majorat taxe și impozite, au taxat până și veteranii de război, au înghețat absolut tot legat de venituri. Rezultatul? Consumul s-a prăbușit, țara a intrat în recesiune, avem cea mai mare inflație din UE și cea mai mare cădere economică din UE. Au spus atunci că cetățenii români trebuie să accepte aceste măsuri pentru a rezolva problema deficitului bugetar”, a scris Marius Budăi.

În continuarea mesajului, Budăi face referire la situația bugetară și citează afirmația potrivit căreia anul viitor ar putea fi mai dificil decât 2026.

„Acum, când se pregătesc să continuie guvernarea, ne spun că situația bugetară nu s-a îmbunătățit, ci din contră, citez: «anul viitor poate fi chiar mai dificil din punct de vedere bugetar decât anul 2026».”

Budăi critică în continuare ceea ce numește „politică de austeritate” și întreabă ce rezultate ar putea fi obținute prin continuarea acesteia.

„Păi, domnilor de la PNL și USR, dacă acea politică de austeritate a afectat negativ economia, iar situația bugetară este chiar mai rea decât la început, ce sperați să obțineți diferit, când ne spuneți că veți continua cu acceași politică de austeritate? De ce ați chinuit românii degeaba dacă situația bugetară de anul viitor va fi mai dificilă decât era înainte de a lua acele decizii? De ce persistați pe această linie a austerității care, iată, chiar dumneavoastră recunoașteți că nu a produs rezultatele dorite?”, a transmis acesta.

La finalul postării, Marius Budăi transmite poziția sa privind programul de guvernare:

„PSD nu va vota așa ceva.”

La finalul știrii cu Budăi aș adăuga doar contextul esențial, fără toată partea cu calculele politice:

Declarațiile lui Marius Budăi vin în ziua în care Guvernul propus de Siegfried Mureșan urmează să fie supus votului de învestitură în Parlament. Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului este programată miercuri, de la ora 13:00. Pentru a fi învestit, Cabinetul are nevoie de minimum 233 de voturi.

Premierul desemnat a declarat că are „în jur la 200 de voturi certe”, după discuții cu reprezentanți ai minorităților naționale, parlamentari neafiliați și grupuri parlamentare mai mici.

PSD și AUR au anunțat că nu vor vota Guvernul Mureșan. PSD a precizat că parlamentarii săi vor fi prezenți în sală, în timp ce AUR a anunțat că nu va participa la vot.

Votul este secret, cu bile, iar încrederea Parlamentului se acordă programului și întregii liste a Guvernului.