Ziua în care se deschide autostrada Suplacu de Barcău-Chiribiș, așteptată de peste 20 de ani. Lucrările au trecut de 90%
SURSA FOTO: Facebook, Sorin Grindeanu
Circulația pe cei 26 de kilometri ai sectorului de autostradă Suplacu de Barcău – Chiribiș este programată să fie deschisă la 1 Decembrie, de Ziua Națională a României. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, care a precizat că lucrările au depășit pragul de 90%.
Autostrada Suplacu de Barcău – Chiribiș, aproape gata
Sectorul se află la limita județelor Sălaj și Bihor, iar șantierul a intrat în etapa finală înaintea deschiderii traficului. Potrivit informațiilor transmise de oficial, o parte importantă a lucrărilor de asfaltare a fost deja finalizată, iar constructorul se concentrează pe intervențiile rămase.
„La limita dintre județele Sălaj și Bihor, lucrările pe cei 26 de kilometri ai sectorului Suplacu de Barcău – Chiribiș au depășit borna de 90%. Șantierul intră în linie dreaptă pentru deschiderea circulației. Avem deja asfaltul final de uzură pe 20 dintre cei 26 de kilometri, iar constructorul se concentrează acum pe ultimele lucrări, în special în apropiere de Suplacu de Barcău, în zona fostului câmp de sonde petroliere și în apropierea celebrului viaduct de 1,8 kilometri peste lacul de acumulare Suplacu de Barcău. Se lucrează la ultimele două pasaje peste autostradă, la umpluturile de pământ și asfaltul final”, a transmis pe Facebook secretarul de stat Horațiu Cosma.
Lucrările au intrat în etapa finală
Pe sectorul Suplacu de Barcău – Chiribiș mai sunt de executat lucrări în mai multe puncte ale traseului. Printre acestea se numără ultimele două pasaje peste autostradă, lucrările de umplere cu pământ și așternerea asfaltului final.
O zonă importantă a șantierului este cea din apropiere de Suplacu de Barcău, unde lucrările se desfășoară în zona fostului câmp de sonde petroliere. Intervenții sunt necesare și în apropierea viaductului de 1,8 kilometri construit peste lacul de acumulare Suplacu de Barcău.
Potrivit datelor prezentate de secretarul de stat, asfaltul final de uzură este deja așternut pe 20 dintre cei 26 de kilometri ai sectorului. Stadiul general al lucrărilor a depășit astfel 90%, iar șantierul se află în ultima etapă înaintea deschiderii circulației. Horațiu Cosma a precizat că termenul urmărit pentru inaugurarea sectorului este 1 Decembrie, data la care este sărbătorită Ziua Națională a României.
„Mai avem puțin. Pe 1 Decembrie ne propunem să sărbătorim împreună Ziua Națională a României prin deschiderea circulației pe această autostradă mult așteptată.Este un sector cu o istorie lungă și complicată. A fost început de Bechtel și a trecut prin prea multe contracte reziliate, licitații anulate și ani de promisiuni neonorate”, a mai scris Horațiu Cosma.
Un tronson cu o istorie de peste două decenii
Sectorul Suplacu de Barcău – Chiribiș are un istoric îndelungat, marcat de schimbări ale constructorilor, contracte reziliate și proceduri de licitație reluate de-a lungul anilor.
Lucrările au fost începute inițial de compania americană Bechtel, însă proiectul nu a fost finalizat, iar șantierul a trecut prin mai multe perioade de blocaj și amânare. Reluarea lucrărilor a avut loc în toamna anului 2023, când construcția a fost preluată de Erbașu.
„După două decenii de așteptare, nu ne mai permitem niciun pas greșit și niciun moment de întârziere. Anul acesta vom circula pe Suplacu de Barcău – Chiribiș.Iar odată cu deschiderea acestor kilometri, vom lăsa în urmă o istorie de tristă amintire și vom transforma, în sfârșit, o promisiune veche de 20 de ani într-o autostradă pe care românii să poată circula”, a mai transmis Horațiu Cosm.
Evoluția proiectului a fost urmărită de-a lungul timpului și de Asociația Pro Infrastructură, care a făcut referire la istoricul tronsonului și la numărul constructorilor implicați în realizarea sa.
„Se pare că în sfârșit scăpăm de unul din cele două loturi blestemate ale Autostrăzii Transilvania. Din fericire, și vecinul spre Biharia are șanse bune să se deschidă în decembrie. Ambele sunt reminiscențe de pe vremea Bechtel. Americanii au dat prima cupă de excavator în urmă cu 22 de ani, în iunie 2004! Erbașu este al patrulea constructor de pe acest tronson!”, nota Asociația Pro Infrastructură, într-un comunicat emis duminică, 20 septembrie.
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