Ce se află în spatele reorganizării Ministerului Economiei. Schimbări de la vârful instituției

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului va funcționa cu o structură reorganizată, după ce Guvernul a aprobat eliminarea a 109 posturi vacante și reducerea numărului funcțiilor de conducere de la 80 la 48.

Ministrul interimar Irineu Darău susține că modificarea nu urmărește doar reducerea unor poziții din organigramă, ci schimbarea modului de funcționare a instituției.

„Ministerul Economiei trebuie eficientizat din temelii! Știu asta din prima zi de mandat și tocmai am reușit să livrez prima schimbare structurală. Nu a fost deloc ușor și am avut parte de multă opoziție. Știu că vor continua să mi se opună și să frâneze orice reformă fix cei care au profitat de acest minister: unii să nu muncească, unii să își ascundă incompetența, alții să își folosească puterea discreționar.

Un minister nu devine mai eficient doar pentru că îi tai niște posturi din organigramă. Trebuie să schimbi felul în care funcționează. După câteva luni de muncă și foarte multe frâne, inclusiv din locuri neașteptate, Guvernul tocmai a adoptat noua structură a Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului”, a scris Irineu Darău pe social media.

Ministrul a precizat că reorganizarea pornește de la situația existentă în instituție, unde erau aprobate 709 posturi, în timp ce activitatea era desfășurată efectiv de mai puțin de 500 de persoane. Potrivit lui Darău, ministerul avea 80 de funcții de conducere, ceea ce însemna, în medie, un post de conducere la 5,6 angajați.

MEDAT avea 709 posturi aprobate, dar activitatea era desfășurată efectiv de sub 500 de persoane. Avea 80 de funcții de conducere – adică, în medie, un șef la 5,6 angajați. Iar eficiența și rezultatele erau și sunt încă mult sub așteptări”, mai scrie ministrul.

Mai puține posturi și funcții de conducere

Noua structură prevede reducerea numărului total de posturi de la 709 la 600. Cele 109 poziții eliminate sunt vacante, astfel că reorganizarea anunțată în această etapă nu presupune concedieri, potrivit ministrului.

„Schimbăm această structură. Reducem schema de la 709 la 600 de posturi. Cele 109 posturi eliminate sunt vacante. Am ales să nu concediez oameni în această etapă, ci să eficientizez structura. Mai important, reducem numărul funcțiilor de conducere cu 40%: de la 80 la 48. Legea nu era respectată de ani de zile. Acum o aplicăm la literă: ponderea posturilor de conducere scade de la aproape 12% la 8%, iar noul raport va fi de aproximativ un șef la 11,5 posturi de execuție. Dar reorganizarea nu este, în primul rând, despre cifre. Este despre arhitectura unui minister care gestionează domenii esențiale pentru economia României”, a arătat ministrul.

Potrivit explicațiilor oferite de Darău, una dintre modificările principale vizează delimitarea mai clară dintre elaborarea politicilor publice și administrarea finanțărilor. Noua structură prevede atribuții distincte pentru cele două zone, prin direcții generale separate.

„Dacă un astfel de minister esențial este ineficient și fragmentat, antreprenorii și companiile sunt direct afectate de lipsa de agilitate, de cheltuirea haotică a banilor publici, de procese birocratice încâlcite. Am decis să separăm mai clar două funcții care până acum erau prea des amestecate: elaborarea politicilor publice și administrarea finanțărilor. Direcția Generală Economie Competitivă, Industrii și Antreprenoriat va reuni politicile economice, industria, resursele minerale neenergetice, industria de apărare și antreprenoriatul. Aici trebuie să fie concentrați specialiștii care fac strategii economice, analize sectoriale și reglementare”, a punctat ministrul Darău.

Direcția Generală Finanțări și Investiții va prelua implementarea schemelor de ajutor de stat, a granturilor și ajutoarelor de minimis, precum și administrarea fondurilor europene și a proiectelor de investiții.

„Direcția Generală Finanțări și Investiții va concentra implementarea schemelor de ajutor de stat, granturilor, ajutoarelor de minimis, fondurilor europene și proiectelor de investiții. Cu alte cuvinte: cei care construiesc politica publică trebuie să aibă o misiune clară, iar administrarea banilor trebuie să fie separată, cu propriile procese, responsabilități și mecanisme de control. Reașezăm și integrăm și comerțul, afacerile europene și relațiile internaționale – astfel încât ministerul să își coordoneze mai coerent pozițiile economice în relația cu Uniunea Europeană și partenerii externi”, explică Darău.

Reorganizarea include și modificări privind guvernanța corporativă, ministrul precizând că statul trebuie să își exercite mai riguros rolul de acționar și să urmărească performanța companiilor aflate în portofoliu prin obiective stabilite clar. Structura ministerului va fi reașezată în opt direcții generale, fiecare cu responsabilități și atribuții delimitate.

„Întărim guvernanța corporativă, pentru ca statul să își exercite mai riguros rolul de acționar și să urmărească performanța companiilor din portofoliu după obiective clare. Per total, reașezăm ministerul în opt direcții generale, fără să renunțăm la atribuțiile sale. Acum, fiecare astfel de direcție are responsabilități ferme și un perimetru clar definit. Iar performanțele manageriale ale directorilor vor fi monitorizate strict. Există și un rezultat bugetar: aproximativ 470.000 de lei economie în 2026 și aproximativ 2,67 milioane de lei anual începând din 2027. Dar nu aceasta este miza principală. Miza este să progresăm real. Am găsit o instituție construită prin acumularea în timp a unor structuri și responsabilități. Facem trecerea către un minister în care este mai clar cine gândește politica economică, cine implementează programele, cine administrează finanțările și cine răspunde pentru rezultate. Nu cred în reforme făcute doar pentru a putea spune că am tăiat sau mutat niște căsuțe dintr-o organigramă. Cred într-o administrație în care structura urmează obiectivele, responsabilitatea poate fi identificată, iar resursele statului sunt organizate în jurul rezultatelor pe care trebuie să le producă”, mai arată ministrul.

Etapa aprobată de Guvern este urmată, potrivit lui Darău, de o serie de măsuri privind aplicarea noii organigrame și optimizarea modului de lucru. Printre acestea se numără gestionarea resurselor umane, digitalizarea fluxurilor interne și monitorizarea performanțelor.

„Această reorganizare creează cadrul pentru asta. De aici începe partea mai grea: să demonstrăm că noua structură funcționează mai bine pentru economia României. Deci urmează niște luni de muncă și de optimizare continuă:

aplicarea noii organigrame

îmbunătățirea gestiunii resurselor umane

managementul intern similar cu cel din mediul privat

digitalizarea fluxurilor interne

monitorizarea obiectivă a performanțelor

a doua etapă de reorganizare

În ultimii 10 ani au fost 16 miniștri ai Economiei. Este foarte greu să începi șantiere mari și să te miști repede, însă eu sunt extrem de conștient că fiecare zi în plus de haos administrativ îi costă fix pe oamenii pe care trebuie să îi servim și cărora ne-am asumat că le facem viața mai bună. La intrarea în mandat am depus un jurământ și fac tot ce ține de mine să reformez sistemul – în fiecare zi.”, a concluzionat Darău.