Vremea schimbă regulile pe Transalpina. Până la ce oră mai este permis accesul

Programul de circulație pe Transalpina, pe sectorul DN67C dintre Rânca și Obârșia Lotrului, va fi modificat începând de sâmbătă, 26 septembrie, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile de la altitudini mari. Anunțul a fost făcut de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Restricția vizează tronsonul cuprins între Rânca, la kilometrul 34+800, și Obârșia Lotrului, la kilometrul 59+800. Potrivit informațiilor transmise de CNAIR, la altitudini de peste 1.500 de metri sunt înregistrate ploi, lapoviță și ninsori.

„Având în vedere condițiile meteorologice nefavorabile de la altitudini de peste 1.500 m (ploi, lapoviță și ninsori), programul de circulație pe sectorul DN67C – Transalpina, între Rânca (km 34+800) și Obârșia Lotrului (km 59+800), se modifică”, transmiste CNAIR.

Noul program de circulație se aplică zilnic pe sectorul menționat, iar șoferii trebuie să țină cont de intervalul orar stabilit de administratorul drumului. Mai trebuie menționat faptul că această modificare este determinată de evoluția condițiilor meteorologice în zona montană.

„Începând de sâmbătă, 26 septembrie, circulația va fi permisă zilnic, doar în intervalul orar 09:00 – 18:00.” Astfel, accesul pe tronsonul Transalpinei dintre Rânca și Obârșia Lotrului va fi permis în fiecare zi începând cu ora 09:00 și până la ora 18:00. În afara acestui interval, circulația pe sectorul indicat nu va fi permisă potrivit noului program anunțat.

CNAIR le solicită participanților la trafic să respecte semnalizarea rutieră instituită pe traseu. De asemenea, șoferii sunt rugați să își planifice deplasările ținând cont de modificarea programului de circulație.

Schimbarea programului se referă la sectorul DN67C situat între Rânca și Obârșia Lotrului, unul dintre cele mai înalte sectoare de drum din România, unde condițiile meteorologice pot varia rapid odată cu scăderea temperaturilor.

CNAIR precizează că informații suplimentare despre starea rețelei de drumuri naționale și autostrăzi pot fi obținute prin Dispeceratul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

Datele privind situația drumurilor pot fi solicitate la numărul de telefon 021/9360. CNAIR indică și pagina sa oficială, unde sunt disponibile informații despre starea rețelei rutiere.

„Informaţii suplimentare privind starea reţelei de drumuri naţionale și autostrăzi pot fi obţinute de la Dispeceratul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., la numărul de telefon 021/9360 sau accesând pe prima pagina în caseta din stânga: cnadnr.ro – DISPECERAT – Situația Drumurilor Naţionale, dar și pagina de facebook.com/cnadnr/ ”, se mai arată în comunicatul CNAIR.

Șoferii care intenționează să traverseze Transalpina pe sectorul dintre Rânca și Obârșia Lotrului trebuie să țină cont de intervalul zilnic de circulație stabilit începând cu 26 septembrie și de semnalizarea rutieră existentă pe traseu.