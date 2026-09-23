Transalpina, verificată înainte de redeschidere. Ce au găsit drumarii în zona de creastă

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova efectuează, miercuri dimineață, o revizie pe Transalpina, pe sectorul de drum dintre Rânca și Obârșia Lotrului. Verificarea are loc înainte de redeschiderea circulației rutiere, programată pentru ora 09.00.

Potrivit DRDP Craiova, pe DN 67C acționează un utilaj echipat cu lamă și răspânditor de material antiderapant. Operațiunea are loc pe tronsonul dintre Rânca și Obârșia Lotrului, înainte de reluarea traficului în intervalul stabilit pentru acest sector.

„Revizie pe DN 67C. Un utilaj echipat cu lamă şi răspânditor de material antiderapant, efectuează revizie, înainte de deschiderea circulaţiei rutiere, pe DN 67C, între Rânca şi Obârşia Lotrului”, anunţă, miercuri dimineaţă, DRDP Craiova.

La momentul verificării, reprezentanții instituției nu au semnalat probleme care să impună introducerea unor restricții de circulație pe tronsonul respectiv.

Condițiile meteo sunt însă dificile în zona de creastă a Transalpinei. DRDP Craiova informează că se înregistrează vânt puternic, iar temperatura este de 1 grad Celsius.

Pe anumite porțiuni, ceața reduce vizibilitatea sub 50 de metri. Aceste condiții sunt monitorizate înainte de redeschiderea traficului pe sectorul Rânca – Obârșia Lotrului.

„Momentan nu sunt raportate probleme care să necesite restricții de circulație. În zona de creastă se înregistrează vânt puternic și temperatura 1⁰ iar pe alocuri vizibilitatea scade sub 50 de metri din cauza ceții. SDN Târgu Jiu rămâne mobilizată în zonă pentru a putea interveni în cel mai scurt timp în cazul în care vor apărea probleme”, mai transmite DRDP Craiova .

Secția de Drumuri Naționale Târgu Jiu rămâne mobilizată în zonă, astfel încât să poată interveni într-un timp scurt dacă situația de pe drum se modifică sau apar probleme care afectează circulația.

În prezent, circulația pe sectorul Rânca – Obârșia Lotrului este programată între orele 09.00 și 20.00. Revizia efectuată miercuri dimineață are loc înainte de începerea intervalului de circulație.

Vremea din zonă s-a schimbat în ultimele zile. Cu o zi înainte de această verificare, în zona Transalpinei au fost înregistrate lapoviță și ninsoare.

Monitorizarea sectorului este menținută de drumarii din cadrul Secției de Drumuri Naționale Târgu Jiu, în condițiile în care pe creastă persistă vântul puternic, temperaturile scăzute și ceața care poate reduce semnificativ vizibilitatea.

La momentul reviziei, DRDP Craiova nu a raportat situații care să impună restricții suplimentare de circulație pe tronsonul dintre Rânca și Obârșia Lotrului.